تسهیل روند ارزشیابی مدارک فارغ التحصیلان دانشگاههای معتبر دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر باقر لاریجانی با اعلام این خبر افزود: ارزیابی دانش آموختگان کلیه دانشگاههای دنیا که در رتبه بندی بین المللی جزء دانشگاههای برتر بوده و در فهرست مورد تایید وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی می باشند تسهیل خواهد شد.

لاریجانی با بیان اینکه درخصوص دانشگاههای معتبر بین المللی که طبق رتبه بندی QS جزء ۱۰۰۰ دانشگاه برتر،‌ طبق رتبه بندی شانگهای جزء ۵۰۰ دانشگاه برتر و طبق رتبه بندی Times جزء ۵۰۰ دانشگاه برتر دنیا هستند، نیاز به ارزیابی دانشگاه وجود ندارد.

وی تاکید کرد: داوطلبان باید تذکرات مورد نظر در جهت ارزشیابی مدارک دانش آموختگان دانشگاههای خارج از کشور را مورد توجه قرار دهند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: مواردی که در فهرست های مذکور موجود بوده،‌ لیکن قبلا براساس مصوبات شورای عالی ارزشیابی از فهرست دانشگاههای مورد تایید وزارت متبوع خارج شده است، قابل ارزشیابی است.

وی افزود: دانشگاههای موجود در فهرست وزارت متبوع و رتبه بندی اعلام شده صرفا در کشور اصلی مورد تایید بوده و شعبات این دانشگاهها در سایر کشورها قابل ارزشیابی نیست.

لاریجانی یادآور شد: جهت ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور، علاوه بر مورد تایید بودن دانشگاه،‌ رعایت ضوابط آیین نامه ارزشیابی مدارک (قابل دسترسی در قسمت آیین نامه ها و دستور العمل های مرکز خدمات آموزشی) الزامی است.