به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، سیروس دین محمدی در توضیح آخرین شرایط آبی پوشان پیش از شروع دوباره لیگ برتر گفت: شرایط ما اکنون بد نیست و تمرینات خوبی را پشت سر می گذاریم. در این مدت تعطیلات تمرینات و بازی تدارکاتی برای تیم در نظر گرفتیم تا در شرایط مسابقه بمانند. باید روز جمعه با تمرکز بالایی به مصاف راه آهن برویم و با توجه به مصدویت و محرومیت زیاد بازیکنان، انتظار داریم تا جانشین آنها با ارائه یک بازی خوب، عملکرد مناسبی از خود ثبت کنند.

وی ادامه داد: محرومیت و مصدومیت در فوتبال همیشه وجود دارد و سعی می کنیم با جوانگرایی و تغییر پست برخی بازیکنان این مشکل را در دیدار برابر راه آهن پشت سر بگذاریم.

دین محمدی با خطرناک توصیف کردن حریف روز جمعه تیمش، افزود: بازیکنان به خوبی از حساسیت سه امتیاز دیدار جمعه آگاه هستند و به خوبی می دانند که به این سه امتیاز نیاز داریم. راه‌آهن تا اندازه‌ای برای ما ناشناخته است اما این تغییرات همیشه در فوتبال به نفع تیم نمی شود. مطمئنا عیار این تیم در ۲۰ دقیقه ابتدایی مشخص می شود و می توانیم پس از آن برای کسب سه امتیاز تلاش کنیم.

مربی آبی پوشان در پاسخ به این سوال که آیا شیحی توانسته انتظارات کادرفنی را بر آورده کند، اظهار کرد: این بازیکن در تمرینات بسیار خوب تلاش می کند و زحمات زیادی می کشد تا هرچه سریع‌تر با تیم هماهنگ شود. انگیزه زیادی برای درخشش در استقلال دارد و معتقد هستم بازیکنی که در بوندس لیگا سال‌ها بازی کرده است می تواند برای ما مثمر ثمر شود.

دین محمدی با انتقاد از تعطیلات طولانی لیگ برتر، اظهار کرد: این تعطیلات برای همه تیم‌ها بد است و فوتبالیست‌ها را اذیت می کند. بازیکنان تا به فرم مطلوب خود می رسند و اوج می گیرند وارد تعطیلات می شویم و این موضوع بر عملکرد هر تیمی تاثیر گذار است.

وی در پایان با پر اهمیت خواندن حضور هواداران در دیدار روز جمعه، گفت: همانگونه که چشم هواداران به بازیکنان و عملکرد تیم است، بازیکنان نیز به هواداران نگاه می کنند و از حضور آنها خوشحال و با انگیزه می شوند. امیدوارم روز جمعه نیز هواداران به مانند دیدار برابر گسترش فولاد با حمایت خود نقش پررنگی در کسب پیروزی ایفا کنند.