اسامی نمایندگان مجلس خبرگان در خوزستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۹۶ اعلام کرد در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و در حوزه انتخابیه استان خوزستان از مجموع ۱۹۹۳۲۵۹ رای ماخوذه، آقایان سیدمحمد علی موسوی با کسب ۷۸۴۰۰۴ رای، عباس کعبی نسب با کسب ۷۱۳۵۲۱ رای، محسن حیدری آل کثیری با کسب ۶۶۸۴۱۷ رای، سید علی شفیعی با کسب ۶۰۹۲۹۴ و عبدالکریم فرحانی با کسب ۵۵۱۵۰۲ رای و محمد حسین احمدی با کسب ۴۴۸۸۲۵ رای حائز اکثریت نسبی آراء شدند.