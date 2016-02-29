به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کوروش برمک مربی تیم جوانان ایران درباره شرایط این تیم، گفت: اردوی تدارکاتی تیم ملی زیر ۱۹ سال از نهم اسفندماه در کمپ تیم‌های ملی آغاز شده و در این اردو علاوه بر برگزاری یک دیدار دوستانه با تیم بزرگسالان منتخب شهریار، مرور کارهای تکنیکی وتاکتیکی تیمی را انجام خواهیم تا بازکنان به آمادگی خوبی رسند.

وی در ادامه بیان کرد: پس از پایان این اردو، بازیکنان مدتی استراحت می‌کنند و از دوم فروردین ماه سال ۹۵ در کمپ تیم‌های ملی حاضر خواهند شد تا علاوه بر برگزاری اردوی تدارکاتی، دو دیدار دوستانه با تیم زیر ۲۱ ساله های سنگاپور برگزار کنند. طبق برنامه از روز ۲ تا ۱۰ فروردین ماه اردوی تدارکاتی خواهیم داشت و در تاریخ هفتم و نهم فروردین با تیم زیر ۲۱ سال سنگاپور، دیدارهای دوستانه خود را برگزار خواهیم کرد.

مربی تیم فوتبال جوانان ایران در پایان هدف از برگزاری دیدارهای دوستانه با تیم‌های داخلی و خارجی را شناخت ترکیب نهایی تیم توسط کادر فنی دانست و گفت: با برگزاری دیدارهای دوستانه، کادرفنی مرتب بازیکنان را ارزیابی می‌کند. در واقع بازی دوستانه به ما کمک می‌کند تا ترکیب نهایی بازیکنان را شناسایی کنیم و تیم آماده‌ای را به مرحله نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا که در بحرین برگزار می‌شود، اعزام کنیم.