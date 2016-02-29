به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا میرکریمی در خصوص فرصت‌ها و چالش‌های به تصویر کشیدن روحانیون در آثار نمایشی گفت: فضای امروز جامعه نسبت به زمانی که فیلم سینمایی «زیر نور ماه» تولید شد خیلی متفاوت و بازتر شده است. در آن زمان با فضای بسته ای روبرو بودیم که به دلیل قداستی که برای این موضوع قائل بودند کسی جرات نزدیک شدن به آن را نداشت اما در حال حاضر جامعه بیشتر پذیرای این قبیل نقدها شده است.

کارگردان فیلم سینمایی «زیر نور ماه» افزود: در حال حاضر بزرگترین مشکل ما این است که فضای تبلیغی و رسانه ای رسمی ما به گونه ای عمل کرده که اگر نقد و روایت منصفانه ای از روحانیون داشته باشی با هجمه شدیدی روبرو می شوی چرا که متهم به سفارشی و یا دولتی ساختن می شوی.

مدیرعامل فعلی خانه سینما تشریح کرد: در واقع در حال حاضر با ۲ گروه رسانه ای رسمی و غیر رسمی مجازی مواجهیم که بویژه با شکل گیری شبکه های اجتماعی گسترش یافته اند و یک فضای دو قطبی را شکل داده اند.

دبیر بخش بین الملل سی و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر افزود: همین فضای دو قطبی باعث شده که مردم توقع داشته باشند هر اثری که در مورد روحانیون ساخته می شود یا به این طرف گرایش داشته باشد یا آن طرف. در حالی که به دلیل حضور روحانیون در مسند قدرت و امور اجرایی کشور و بالطبع نقدهایی بر عملکردشان بر همین اساس بوجود می آید اما بدلیل همین فضای تبلیغی و رسانه ای، برای کسی که بخواهد نقدی منصفانه که هم خوبی ها را می بیند و هم بدی ها را بیان می کند، کار سخت شود.