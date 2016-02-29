باشگاه ها مشکلات مالی دارند/ راه ندادن دوربین ها تصمیم درستی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، منصور قنبرزاده بعد از پایان جلسه هیات رئیسه سازمان لیگ برتر فوتبال ایران گفت: اکثر باشگاه‌ها با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند بخصوص باشگاه‌هایی که با تیم‌های عربی در لیگ قهرمانان آسیا بازی دارند و مشکلات زیادی پیش‌روی باشگاه‌های ایرانی است.

وی افزود: طبق بررسی‌هایی که کارگروه ما که متشکل از مدیرعامل پرسپولیس، نماینده حقوقی باشگاه استقلال، اعضای هیات رئیسه سازمان لیگ و آقای آل‌اسحاق داشتیم، مذاکراتی را با تیم مذاکره‌کننده شرکت ایران‌نوین انجام دادیم تا نحوه وصول مطالبات مورد بررسی قرار گیرد.

قنبرزاده تصریح کرد: در این جلسه تیم مذاکره‌کننده ایران‌نوین هم نقطه نظراتش را با سند و مدرک ارائه داد و در این جلسه مقرر شد که این شرکت بسته پیشنهادی‌اش را طی روزهای شنبه و یکشنبه به ما ارائه دهد تا این مشکل حل شود.

مدیرعامل باشگاه نفت تهران خاطرنشان کرد: در حال حاضر باشگاه‌های ما از سه منبع اصلی درآمدزایی خود محروم هستند. صدا و سیما که هیچ پرداختی به فوتبال ندارد و درآمدی از این منبع صورت نمی‌گیرد. تبلیغات محیطی هم که تعهداتش تقریبا عمل نکرده و بلیت‌فروشی هم با توجه به رایگان شدن بازی‌ها، میزان درآمدزایی‌اش به صفر رسیده است. با توجه به این مسائل مقرر شد که باشگاه‌هایی که محکوم به پرداخت جریمه نقدی هستند، یک فصل برای پرداخت بدهی‌هایشان فرصت به آنها داده شود. البته این مسئله پس از تصویب اساسنامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه در خصوص مشکلات مالی باشگاه نفت تهران، گفت: بر اساس مقررات هر گونه کمک دستگاه دولتی به باشگاه‌ها به علت اینکه حرفه‌ای هستند، ممنوع است و نفت درآمد دولتی ندارد. هر سال در بخش خصوصی اسپانسر جذب می‌کردیم که این مسئله امسال برای ما رخ نداد؛ البته این را هم باید در نظر داشته باشیم که قیمت نفت هم کاهش داشته است، به هر حال مشکلات مالی سراغ همه آمده و ما هم مانند سایر تیم‌ها هستیم.

قنبرزاده در رابطه با اینکه اگر صدا و سیما به تعهداتش عمل نکرد، دوربین‌ها را در ورزشگاه راه نمی‌دهند، گفت: من این صحبت‌های کفاشیان را کاملا نشنیده‌ام اما فکر نمی‌کنم که نیاز باشد که این کار را انجام دهیم. سال گذشته این اتفاق رخ داد و تنها عایدش ضرر ۲۳-۲۲ میلیاردی بود، فکر نمی‌کنم چنین راه‌حلی مناسب باشد.

مدیرعامل باشگاه نفت تهران در پایان گفت: قرار نیست این موضوع عملیاتی شود و بهتر است که اگر چالشی به وجود بیاید، زمانی باشد که بازی‌ها برگزار نشود؛ وگرنه این یک بازی دو سر باخت است که هم مردم را از تماشای فوتبال محروم کنید و هم ما به پولمان نرسیم.