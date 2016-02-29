به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از تلگراف، دیکاپریو که بعد از ۶ بار نامزدی دریافت جايزه اسكار این جایزه سینمایی را از آن خود کرد، در سخنراني دريافت جايزهاش، گفت: از همه شما خيلي ممنونم! از آكادمي و تمام كساني كه در اين اتاق هستند تشكر ميكنم. فيلم «بازگشته» محصول تلاشهاي خستگيناپذير مجموعهاي باورنكردني از دست اندركاران بود. من بايد از همه از همان ابتداي مسير حرفهاي بازيگريام تشكر كنم.
با اين حال ديكاپريو از وقت محدودي كه داشت تنها براي تشكر كردن استفاده نكرد و توجه حضار را به مسأله مهم ديگري جلب كرد. او گفت: ساختن فيلم «بازگشته» درباره ارتباط انسان با دنياي طبيعي بود. ما در سال ۲۰۱۵ احساس كرديم كه اين گرمترين سال سيارهمان است. تغييرات جوي حقيقي است، دارد همين الان اتفاق ميافتد، فوريترين تهديدي است كه روي ما تاثير ميگذارد و بايد همين الان دست به كار شويم و به تعويق انداختن آن را متوقف كنيم.
حتي ادي ردمين كه سال گذشته براي ايفاي نقش پروفسور استيون هاوكينگ در فيلم «تئوري همه چيز» برنده جايزه اسكار شد و امسال هم براي فيلم «دختر دانماركي» نامزد دريافت اين جايزه بود، ميخواست ديكاپريو برنده شود. او در مراسم «فيلم عالي است» مخصوص نامزدهاي بريتانيايي اسكار و اعضاي صنعت فيلم در وست هاليوود گفته بود: فكر ميكنم امسال مسلما سال لئو است و او كاملا استحقاقش را هم دارد.
ديكاپريو اولين بار در سال ۱۹۹۴ براي نقشآفريني در فيلم «چه چيزي گيلبرت گريپ را آزار ميدهد» نامزد دريافت جايزه اسكار شد. دومين نامزدي او ۱۱ سال بعد و با فيلم «هوانورد» از راه رسيد. بعد از آن هم او براي فيلمهاي «الماس خونين» سال ۲۰۰۷ و «گرگ وال استريت» سال ۲۰۱۴ در ليست نامزدهاي اسكار جاي گرفت. امسال، ديكاپريو علاوه بر ردمين، مايكل فاسبندر، مت ديمون و برايان كرنستون را كنار زد.
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