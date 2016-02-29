بندرعباس به برنامه جامع سیما و منظر شهری نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره راه وشهرسازی هرمزگان ابراهیم رستم گورانی، اظهارداشت: با توجه به موقعيت شهرهای ساحلی بحث سيما و منظر شهر از اهميت ويژه ای برخوردار است و نياز به برنامه ای جامع در اين خصوص بويژه برای شهر بندرعباس داريم.

وی يادآور شد: يكی از مباحث مهم در شهرهای ساحلی بحث پدافند غيرعامل و ضرورت توجه به آن در طرح های معماری مهم و شاخص شهر است چرا که توجه به اين امر می تواند در كاهش آسيب ها در مواقع بحران موثر باشد.

گورانی با اشاره به موقعيت پروژه تعاونی مسکن دانشگاهیان علوم پزشکی در جنوب بلوار سوم خرداد بندرعباس، خاطرنشان کرد: پروژه مذکور در زميني با مساحت ۷۵۵۰ مترمربع احداث شده كه از شرق با معبر ۲۴ متری، از جنوب با معبر ۱۴ و از غرب با معبر ۱۶ متری مجاور قرار دارد.

به گفته وی: اين پروژه پيش از این در جلسه كميسيون ماده پنج قانون شورايعالی شهرسازی و معماری ايران مطرح و به كاربری مسكونی تغيير كاربری داده شده و در پهنه R۱۲ (مسكوني با تراكم كم) در طرح راهبردی ساختاری شهر بندرعباس واقع شده است.

وی ادامه داد: اين مجتمع در ۱۰ طبقه روی ۲ طبقه پاركينگ و دارای ۱۸۰ واحد مسكونی بوده و ايده كلی كار ايجاد فضاهای همسايگی، شكست حجم برای نورگيری و ديد بهتر، ايجاد بازشو بصورت حياط مركزی و پلكانی براي كليه واحدها می باشد.