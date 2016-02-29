«از طهرون تا تهران» روی آنتن می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا هدایتی طراح مجموعه نمایشی «از طهرون تا تهران» ضمن اعلام این مطلب گفت: در این برنامه بازیگرانی را می خواستیم که بتوانند در نقش چند نفر بازی کنند و این بازیگران که از بین هنرمندان خوب اداره‌کل هنرهای نمایشی انتخاب شده اند توانسته اند با درک درست از شخصیت های نمایشی اجرای قابل قبولی ارائه دهند.

وی افزود: از آنجا که بازیگران این مجموعه هر کدام مطالب مختلفی را درباره تهران قدیم خوانده و دیده اند، توانسته اند با بهره گیری از تجربیات گذشته خود در اجرای نقش های این برنامه طوری قصه ها را روایت کنند که انگار در تهران ۱۰۰ سال پیش رخ داده است.

هدایتی یادآور شد: اتفاقاتی که در پایتخت رخ می دهد چه در گذشته و چه امروز حائز اهمیت است چرا که در کل کشور تاثیر گذار است و به نوعی این اتفاقات برای سایر شهرها الگوی رفتاری می شود. به تعبیری دیگر چون در تهران اقوام مختلفی حضور دارند به نوعی می توان گفت «تهران، ایرانی کوچک است» و ما در این برنامه سعی کرده ایم با پرداختن نمایشی به آداب و رسوم و مسائل تهران قدیم، رضایت شنوندگان رادیو نمایش را جلب کنیم.

وی در خصوص گزارشگری این برنامه، توضیح داد: گزارشگری زبان گویای برنامه های رادیو و تلویزیون است و امیدوارم که در آینده بیش از پیش به آن توجه شود، باید بگویم من خود را گزارشگر نیز می دانم و ارتباط گرفتن با مردم را بسیار دوست دارم، حتی بسیاری از مواقع بعضی از دوستانم می گویند که من از گزارش بسیار تاثیر گرفته ام.

حمیدرضا هدایتی که حدود ۳۰ سال به عنوان گوینده، گزارشگر و بازیگر در عرصه های مختلف تئاتر، سینما، رادیو و تلویزیون حضوری فعال دارد، پایان تاکید کرد: هر کدام از گزارش هایی که تولید کرده ام، به نوعی نمایش رادیویی کوتاهی است که مقدمه، میانه و پایان دارد و با توجه به تجربه ای که در گزارشگری کسب کرده ام، به این نتیجه رسیده ام که گزارش نمایش گونه تاثیر دوچندانی بر مخاطبان می گذارد.

مجموعه رادیویی «از طهرون تا تهران» به تهیه کنندگی ژاله محمدعلی، نویسندگی سیدمهرداد ضیائی و ژیلا تقی‌زاده و با هنرنمایی بازیگرانی چون فریبا متخصص، علی میلانی، محمد آقامحمدی، نوشین حسن زاده، میرطاهر مظلومی، راضیه مومیوند، معصومه عزیز محمدی، محمدرضا علی، سیما خوش چشم، مجتبی طباطبایی و تعداد دیگری از بازیگران اداره کل هنرهای نمایشی رادیو در رادیو نمایش تولید شده است .

پیروز صدرایی صدابردار و نازنین حسن پور و نرگس موسی پور افکت این اثر نمایشی هستند که روزهای پنج شنبه و جمعه ساعت ۲۰ از رادیو نمایش پخش می شود.