به گزارش خبرنگار مهر، آندره روپرشتر در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست گفت: افتخار می کنم فرصتی دست داد تا در این نمایشگاه حضور یابم. این نمایشگاه در زمان درستی یعنی در فضای پساتحریم برگزار شده است بنابراین بیایید همکاری ها را در اقتصاد سبز از سر بگیریم.

وزیر محیط زیست اتریش اظهارکرد:بسیار مهم است که تاکید شود ایران همیشه در زمینه محیط زیست نقش بسیارمهمی داشته است و رهبرایران و رییس جمهور آن نیز همواره بر این موضوع تاکید دارند.

وی گفت: ایران اولین کشوری است که در قانون اساسی خود به محیط زیست توجه کرده است، دوستی میان ایران و اتریش به چند قرن پیش بازمی گردد و سفارتخانه های دو کشور بیش از ۱۴۰ سال پیش افتتاح شد از این رو دو کشور به هم احترام می گذارند و هیچ وقت ارتباطات خود را صرفنظر از هرگونه تحول سیاسی قطع نکردند.

روپرشتر افزود: تلاش ها و فرصت های محیط زیستی دو کشور بسیار با هم مشابهت دارد از این رو برای حل آنها نیازمند تلاشهای مشترک جهانی هستیم که نشست پاریس COP21 موفقیت بزرگی در این زمینه بوده و ایران نقش کلیدی و به عنوان یکی از موتورهای محرکه این پیمان بوده است.

وی تصریح کرد: حفاظت از محیط زیست، توسعه پایدار و استفاده صحیح از منابع پایه از مسائل کلیدی هر دو کشور است که نحوه برخورد با آنها بر نسل آینده تاثیرگذار خواهد بود چون جهان دومی نداریم.

روپرشتر با اعلام این که اتریش کشوری است که تحت تاثیر کمبود آب آسیب های زیادی دیده گفت: اتریش علیرغم صنعتی سازی مدیریت صحیحی در زمینه منابع آب در پیش گرفت و تمام رودخانه ها، دریاچه ها و تالاب های آن با استاندارد بالایی مدیریت می شود.

به گفته وی اتریش سهم زیادی در انرژی های تجدیدپذیر دارد، ۳۵ درصد تولید انرژی در این کشور برق آبی و خورشیدی است که مسئولان این کشور در نظر دارند تا سال ۲۰۳۰ صد درصد برق اتریش از منابع تجدیدپذیر تامین شود.

وی گفت: ایران با داران بودن منابع انسانی بی نظیر نقش مهمی در آینده محیط زیست دنیا ایفا خواهد کرد و مشتاق هستیم که این همکاری در آینده افزایش یابد.

وی گفت: امروز چند شرکت اتریشی در نمایشگاه محیط زیست حضور دارند که در زمینه فرصت های تجاری و همکاری های فی مابین در راستای محیط زیست و کشاورزی اطلاعاتی به دست می آورند که امیدواریم تبادل دانش به خوبی انجام شود.

پانزدهیمن نمایشگاه بین المللی محیط زیست ۱۰ تا ۱۳ اسفند در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می‌شود.