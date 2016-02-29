آمادگی کردستان برای استقبال از مسافران نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن علوی ظهر امروز در جلسه شورای معاونین اداره کل میراث فرهنگی استان کردستان اظهار داشت: هماهنگی و تعامل با سایر دستگاه های دولتی و بخش خصوصی برای استقبال از مسافران نوروزی ضروری است.

وی ضمن تاکید بر اجرای مصوبات جلسه قبل بر لزوم آمادگی معاونين اداره کل جهت ايام تعطيلات نوروز ۹۵ و لزوم اجرای هرچه با شکوه طرح ملی نوروزگاه و برگزاری جلسه با روسای انجمن های مردمی تاكيد کرد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان عنوان کرد: انتظار می رود که از ظرفیت تمامی ادارات دولتی و حتی بخش خصوصی برای استقبال مناسب از مسافران نوروزی استفاده شود.

وی به ظرفیت های بالای گردشگری و طبیعی استان کردستان اشاره کرد و افزود: بدون شک معرفی این ظرفیت ها و همچنین بسیج امکانات موجود در استان کردستان باید به عنوان یک اولویت اصلی در دستور کار قرار گیرد.

در ادامه این جلسه هر کدام از معاونين اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان به ارايه گزارشی اجرای مصوبات جلسات فبل و اقدامات صورت گرفته شده پرداختند.

در پايان این جلسه مقرر شد که بسيج کليه امکانات و نيروهای موجود اداره کل در راستای ارايه خدمات مناسب در کليه زمينه ها مورد بهره برداری قرار گیرد.