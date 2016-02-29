شماری از پناهجویان از یونان اخراج می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، اداره امور مهاجرت یونان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: حدود ۳۰۸ پناهجو که صلاحیت دریافت پناهندگی را ندارند بزودی به ترکیه باز گردانده می شوند و در واقع از این کشور اخراج می شوند.
این تعداد از پناهجویان هم اکنون در دو اردوگاه پناهجویان نگهداری می شوند و آماده خروج از یونان هستند.
اداره امور مهاجرت یونان ابراز امیدواری کرد: آنکارا به توافقات انجام شده با اتحادیه اروپا و یونان احترام گذاشته و این پناهجویان را بدون هیچ مشکلی بپذیرد.
این نهاد دولت یونان همچنین اعلام کرد: پرونده تعداد زیادی از پناهجویان در دست بررسی است و بزودی تعداد دیگری نیز از یونان اخراج خواهند شد.
پس از اینکه تعدادی از کشورهای اروپایی مرزهای خود را به روی پناهجویان بستند، آنان در یونان گرفتار شده اند و یونان نگران تجمع بیش از حد پناهجویان در این کشور است.
اداره امور مهاجرت یونان از اخراج تعداد ۳۰۸ پناهجو که صلاحیت دریافت پناهندگی را ندارند، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، اداره امور مهاجرت یونان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: حدود ۳۰۸ پناهجو که صلاحیت دریافت پناهندگی را ندارند بزودی به ترکیه باز گردانده می شوند و در واقع از این کشور اخراج می شوند.
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