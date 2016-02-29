شماری از پناهجویان از یونان اخراج می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، اداره امور مهاجرت یونان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: حدود ۳۰۸ پناهجو که صلاحیت دریافت پناهندگی را ندارند بزودی به ترکیه باز گردانده می شوند و در واقع از این کشور اخراج می شوند.



این تعداد از پناهجویان هم اکنون در دو اردوگاه پناهجویان نگهداری می شوند و آماده خروج از یونان هستند.



اداره امور مهاجرت یونان ابراز امیدواری کرد: آنکارا به توافقات انجام شده با اتحادیه اروپا و یونان احترام گذاشته و این پناهجویان را بدون هیچ مشکلی بپذیرد.



این نهاد دولت یونان همچنین اعلام کرد: پرونده تعداد زیادی از پناهجویان در دست بررسی است و بزودی تعداد دیگری نیز از یونان اخراج خواهند شد.



پس از اینکه تعدادی از کشورهای اروپایی مرزهای خود را به روی پناهجویان بستند، آنان در یونان گرفتار شده اند و یونان نگران تجمع بیش از حد پناهجویان در این کشور است.