قزوین و کیونجی کره جنوبی می توانند تولید مشترک صنعتی داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی ظهر دوشنبه در دیدار با استاندار کیونجی کره جنوبی که در استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: در سایه توافق هسته ای توانستیم تحریم های ظالمانه علیه کشور را برداریم و امروز با اجرایی شدن برجام شاهد حضور کشورهای خارجی برای سرمایه گذاری در ایران هستیم و بسیاری علاقمند هستند از این بازار بزرگ استفاده کنند.

همتی بیان کرد: در فرصت جدید ایجاد شده بسیار علاقمندیم تا در بازار بزرگ ایران کشورهایی مانند کره جنوبی وارد سرمایه گذاری شوند و سهم بیشتری را برای خود کسب کنند.

وی اضافه کرد: امروز که دولت آقای روحانی مذاکرات هسته ای را به نتیجه رسانده و جهانیان متوجه شده اند ایران اسلامی هیچ تهدیدی برای جهان نیست و فعالیتهای هسته ای خود را در مسیر علم و دانش بکار برده و آمریکا به ناحق تصویر نادرستی از کشورمان ترسیم کرده می توان توانمندی های صنعتی، کشاورزی و علمی و گردشگری را به جهانیان ارائه کرد.

استاندار قزوین یادآورشد: در فضای جدید می توانیم با کشورهای شرقی کارهای بزرگی را در بخش های مختلف تولید محصولات مشترک اجرایی کنیم و کره جنوبی در این زمینه در اولویت قرار دارد.

وی اضافه کرد: حضور وزیر تجارت و انرژی کره جنوبی و تفاهم نامه سرمایه گذاری ۱۵ میلیارد یورویی با ایران را به فال نیک می گیریم و امیدواریم در استان قزوین هم بتوانیم از ظرفیت دو طرف برای توسعه مناسبات تجاری استفاده کنیم.

ایجاد شرکت های مشترک برای تولید محصولات صادراتی

استاندار قزوین گفت: آمادگی داریم با سرمایه گذاری مشترک و ایجاد شرکت های ایرانی و کره ای محصولاتی تولید کنیم تا بتوانیم در بازارهای جهانی حضور فعالی داشته باشیم و به سود مشترک برسیم.

وی بیان کرد: باید بتوانیم برای کالاهای مرغوب ایرانی بازارهایی پیدا کنیم که کره جنوبی می تواند در این زمینه سهم بیشتری را به خود اختصاص دهد.

همتی گفت: استان قزوین در بخش های صنعت، کشاورزی، علمی، گردشگری ظرفیت های خوبی دارد و در تولید مواد غذایی، شوینده ها، شیشه و قطعات خودرو می تواند با کره جنوبی فعالیتهای مشترک انجام دهد.

تولید خودروی برقی با مشارکت کره جنوبی

استاندار تصریح کرد: در تولید قطعات خودرو می توانیم محصولاتی با برند کره جنوبی تولید و به بازارهای مصرف جهانی صادر کنیم و در تجاری سازی محصولات شرکت های دانش بنیان نیز ظرفیت خوبی در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین وجود دارد.

همتی اظهارداشت: برای تولید موتورسیکلت و خودروی برقی و خورشیدی ظرفیت خوبی در دانشگاه آزاد اسلامی داریم که کره جنوبی می تواند در این بخش مشارکت کند و به تجاری سازی محصولات شرکت های دانش بنیان کمک کند.

وی اضافه کرد: موقعیت ایران در منطقه استراتژیک است و می تواند بازار منطقه را بگیرد و در زمینه گردشگری و مرکزیت جاده ابریشم هم امادگی داریم از همکاری کره جنوبی استفاده کنیم.

استاندار قزوین بیان کرد: در پاسخ به دعوت شما،بزودی به استان کیونجی کره جنوبی سفر خواهیم کرد و آمادگی داریم یک خیابان در استان قزوین بنام کیونجی و یک خیابان یا میدان در کیونجی به نام قزوین نامگذاری شود.

همتی همچنین برای خواهرخواندگی بین قزوین و کیونجی اعلام آمادگی کرد.