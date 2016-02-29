به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله سیف با بیان اینکه به موازات رشد صنعت و جمعیت در قرن اخیر، محیط زیست به دلیل بهره داری های بی رویه دچار آسیب و تخریب شده است، گفت: نگاه به آینده و توجه به اتمام منابع ملی زیرزمینی همچون نفت و فرآورده های آن موجب شده است که برای ایجاد منابع پایدار توام با حفظ محیط زیست، برنامه ویژه ای طراحی و اجرا شود.

رئیس کل بانک مرکزی، دستیابی به رشد و پیشرفت اقتصادی بدون توجه به مسائل زیست محیطی را معضل و چالش اساسی خواند و افزود: باید برای حفاظت از سرمایه ملی برنامه مشخصی داشته باشیم و اجازه ندهیم تخریب محیط زیست سرعت گیرد؛ از جمله این برنامه ها نیز اجرای ایده حساب های ملی سبز‌ است، که آثار جانبی فعالیت های اقتصادی بر مسائل محیط زیست را مورد توجه قرارمی دهد.

وی، توجه به رشد اقتصادی با نگاه به حفظ محیط زیست را منشاء ایده ارزش گذاری منابع طبیعی در حساب‌های ملی بیان کرد و گفت: ارزش گذاری منابع محیط زیست در حساب‌های ملی در سایر کشورها مورد استفاده قرار گرفته و ایده مثبتی است، ضمن آنکه خوشبختانه با ابتکار رئیس سازمان محیط زیست این ایده در هیات دولت مطرح شده است و در برنامه ششم توسعه با همکاری سایر دستگاه ها از جمله سازمان محیط زیست عملیاتی خواهد شد.

رئیس شورای پول و اعتبار، «اقتصاد سبز» را مدل توسعه اقتصادی بر پایه دانش اقتصاد محیط زیست دانست و گفت: این اقتصاد دارای مزیت‌هایی چون شناسایی ارزش سرمایه های طبیعی، کاهش جنگل زدایی، محوریت در فقرزدایی و افزایش بهره وری در انرژی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تصریح اینکه توجه به آثار جانبی هر فعالیت اقتصادی و ارزش گذاری اقتصادی منابع محیط زیستی از اهداف اقتصاد سبز است، افزود: تعیین هزینه های ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست، به کارگیری اهرم های سیاست‌گذاری جهت دستیابی به اهداف کاهش آلودگی از جمله مالیات سبز و جریمه آلودگی ها از دیگر موضوعات اساسی در این اقتصاد است.