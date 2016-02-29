رونمایی از بزرگترین کشتی هوایی دنیا

خبرگزاری تسنیم نوشت: این کشتی هوایی که بزرگترین هواپیمای دنیا محسوب میشود، حدود ۹۱ متر طول و ۲۶ متر ارتفاع دارد.
قرار است این هواپیما، اولین پرواز آزمایشی را ظرف چند هفته آینده انجام دهد.
روزنامه دیلیمیل انگلیس گزارش داد این کشتی هوایی قابلیت حمل ۴۸ مسافر و یا ۱۰ تن بار را دارد و میتواند تا ارتفاع ۶ کیلومتری از سطح زمین بالا رود.
بنا بر این گزارش، فنآوری ساخت بدنه این هواپیما برگرفته از فنآوری ساخت بدنه ماشینهای مسابقه فورمول یک است.
حداکثر سرعت این هواپیما،۱۶۰ کیلومتر بر ساعت است و می تواند در حالت بدون سرنشین تا سه هفته و در حالتی که سرنشین داشته باشد، تا ۵ روز به طور مداوم پرواز کند.
این هواپیما همچنین قابلیت کنترل از راه دور و قابلیت فرود در هر جای مسطح اعم از خشکی، آب و یخ را دارد.
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