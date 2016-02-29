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۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۵۸

رونمایی از بزرگترین کشتی هوایی دنیا

رونمایی از بزرگترین کشتی هوایی دنیا

بزرگترین کشتی هوایی دنیا با قابلیت فرود بر روی سطح آب و یخ قرار است در طی چند هفته آتی در انگلیس رونمایی شود.

خبرگزاری تسنیم نوشت: این کشتی هوایی که بزرگترین هواپیمای دنیا محسوب می‌شود، حدود ۹۱ متر طول و ۲۶ متر ارتفاع دارد.

قرار است این هواپیما، اولین پرواز آزمایشی را ظرف چند هفته آینده انجام دهد.

روزنامه دیلی‌میل انگلیس گزارش داد این کشتی هوایی قابلیت حمل ۴۸ مسافر و یا ۱۰ تن بار را دارد و می‌تواند تا ارتفاع ۶ کیلومتری از سطح زمین بالا رود.

بنا بر این گزارش، فن‌آوری ساخت بدنه این هواپیما برگرفته از فن‌آوری ساخت بدنه ماشین‌های مسابقه فورمول یک است.

حداکثر سرعت این هواپیما،۱۶۰ کیلومتر بر ساعت است و می تواند در حالت بدون سرنشین تا سه هفته و در حالتی که سرنشین داشته باشد، تا ۵ روز به طور مداوم پرواز کند.

این هواپیما همچنین قابلیت کنترل از راه دور و قابلیت فرود در هر جای مسطح اعم از خشکی، آب و یخ را دارد.
 

رونمایی از بزرگترین کشتی هوایی دنیا +تصاویر

رونمایی از بزرگترین کشتی هوایی دنیا +تصاویر

رونمایی از بزرگترین کشتی هوایی دنیا +تصاویر

رونمایی از بزرگترین کشتی هوایی دنیا +تصاویر

کد مطلب 3569464

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