لزوم استفاده از ایده های جدید وتجربیات مدیریتی در هلال احمر استان

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کنعانی ظهر دوشنبه در آیین تودیع و معارفه سرپرست و مشاور مدیر عامل هلال احمر استان در امورجوانان گفت: استفاده از ایده های جدید مدیریتی و تجربیات مدیران و افراد صاحبان تجربه موضوعی است که باید در بخش های مختلف جمعیت هلال احمر مورد توجه قرار گیرد.

سرپرست جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی با اشاره به تودیع و معارفه سرپرست و مشاور مدیرعامل این نهاد در امور جوانان خاطر نشان شد: جابجایی نیروهای درون سازمانی موجب تزریق انرژی جدید و ایجاد تحرک و پویایی در نیروها و مجموعه می شود و امیدواریم مسئولان جدید در انجام وظایف محوله تمام تلاش خود را بکار گیرند.

در این مراسم که مسئول دفترنمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر استان و جمعی از معاونین و مدیران هلال احمر استان حضور داشتند، فرزاد کریمیان در حالی بعنوان سرپرست معاونت امور جوانان جمعیت هلال احمر استان منصوب و از زحمات محمود احمدی لاشکی قدردانی شد که بمدت ۱۴ سال بعنوان معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان خدمت کرده است و در این مراسم بعنوان مشاور مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی در امور جوانان منصوب شد.

سرپرست جدید معاونت امور جوانان جمعیت هلال احمر دارای مدرک تحصیلی دکترای پزشکی بوده و از سال ۸۲ سمت هایی چون مسئولیت مراکز مشاوره جمعیت هلال احمر استان، مسئول بهداشت و درمان اضطراری، رئیس پلی کلینیک و اداره توانبخشی، رئیس بیمارستان و مراکز همودیالیز جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در کشور بولیوی و مشاور اجرایی سرپرست جمعیت هلال احمر را در کارنامه خدمتی خود دارد.