منتخبان ملت رقابت را به رفاقت و همدلی تبدیل کنند

حجت‌الاسلام ناصر شکریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتخابات هفتم اسفندماه سال جاری بیان داشت: ملت ایران اسلامی بار دیگر ثابت کرده است که در حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی و آرمان‌های انقلاب و در پیروی از فرامین رهبر معظم انقلاب در مقابل دشمنان ایستاده است و در مسیر انقلابی خود باقی خواهد ماند.

وی افزود: حضور چشمگیر اقشار مختلف در شهرها و روستاها نشان از دل‌بستگی مردم به این انقلاب و پایبندی به اصول و ارزش‌ها است.

شکریان شکرانه این حضور را در خدمت به مردم از سوی منتخبین ملت عنوان کرد و خاطرنشان کرد: مسئولان و منتخبین ملت به فرموده مقام معظم رهبری باید شاکر این نعمت باشند و درراه خدمت به مردم، ‌ به‌طور شایسته و مخلصانه کار جهادی کنند.

عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران ادامه داد:‌ دشمنان به دنبال تغییر در ایدئولوژی و انحراف افکار عمومی ملت بزرگ و انقلابی ایران اسلامی است و در این راه با انواع حربه‌ها و توطئه‌ها در مسیر پیشرفت کشور موانع و فتنه‌هایی را ایجاد می‌کند ولی به لطف خدا و تدبیر و هوشیاری رهبری و مردم این امر محقق نخواهد شد.

وی بیان کرد: توانمندی مردمی در برگزاری انتخابات آزاد در ایران اسلامی در طول سی‌وشش سال از عمر بابرکت انقلاب در ابتدای شروع انقلاب، در زمان دفاع مقدس و پس‌ازآن و تاکنون، دنیای به‌اصطلاح دموکراتیک غرب و آمریکا را به حیرت واداشته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در ادامه به پیام مقام معظم رهبری بعد از انتخابات اشاره کرد و افزود: پیشرفت کشور درگرو مقابله بانفوذ و مداخله بیگانگان در امور داخلی کشور، توجه به توان و ظرفیت‌های درونی و نیروهای مؤمن و انقلابی است.