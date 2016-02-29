به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی ظهر دوشنبه در نشست هم اندیشی انفاق و خیران رسانه اظهار داشت: علی‌رغم برنامه‌های مختلف امداد و کمک‌های دولتی که در راستای کاهش فقر در جامعه صورت گرفته اما در هر برنامه‌ای که مردم ورود می‌کنند راه رسیدن به هدف سریع‌تر طی می‌شود.

وی با بیان اینکه رسانه‌ها بهترین پل ارتباطی بین مردم و ادارات هستند، افزود: رسانه‌ها می‌توانند با انعکاس مشکلات نیازمندان و برنامه‌ریزی‌های اصولی که در راستای کاهش فقر انجام شده مشارکت مردم را در این راستا ارتقا دهند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر گفت: امسال جشن نیکوکاری در استان بوشهر همزمان با سراسر کشور با شعار بهار همدلی و شکوه نیکوکاری در مدارس، پایگاه‌های بسیج، مصلی های نماز جمعه و سطح شهر های استان برگزار خواهد شد.

توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت

لطفی با بیان اینکه استان بوشهر یک میلیون و ۳۳ هزار نفر در استان بوشهر ساکن هستند، عنوان کرد: از این تعداد ۱۳ هزار ۶۵۳ نفر تحت حمایت کمیته امداد هستند.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ درصد از خانواده های تحت حمایت کمیته امداد را زنان سرپرستی می‌کنند گفت: در بین شهرستان های استان دشتستان بیشترین مددجو و دیلم کمترین مددجوی تحت حمایت کمیته امداد را داراست.

وی توانمندسازی خانواده‌ها را یکی از برنامه‌های مهم امداد عنوان کرد و اظهار داشت: در این راستا خدمات در ۳۵ سرفصل کاری تعریف شده که مهم‌ترین آن توانمندسازی فرهنگی و فکری، کمک به نوعروسان، خودکفایی اقتصادی و مسکن مددجویان است.

لطفی خاطرنشان کرد: در حوزه فرهنگی کمیته امداد برنامه‌های مختلفی از جمله برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و کمک تحصیلی برای محصلین ارائه می کنند.

حمایت از ۶۸۰۰ دانش‌آموز، دانشجو و طلبه

وی بیان کرد: اکنون پنج هزار و ۸۰دانش آموز، ۱۵۱۳دانشجو و ۷۵ طلبه از خدمات حمایتی کمیته امداد استان بوشهر بهره مند می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر گفت: یکی از برنامه‌های ویژه کمیته امداد در زمینه فرهنگی نخبه پروری است که در این راستا ۷۰۰ مددجو طی سه سال برنامه‌های فرهنگی و آموزش‌های خاص برای آن‌ها انجام می‌شود.

وی از خدمات مشاوره‌ای ویژه کمیته امداد برای مددجویان خبر داد و گفت: از ابتدای سال تا کنون ۱۳هزار و ۴۸۵ مورد مشاوره به صورت گروهی و فردی انجام شده است.

لطفی افزود: در راستای اشتغال و توانمندی خانواده‌های تحت حمایت از ابتدای سال تا کنون چهار هزار و ۴۰۲ نفر از کلاس‌های حرفه‌آموزی بهره‌مند شدند.

ارائه تسهیلات اشتغال به ۱۵۰۰ نفر

مدیرکل کمیته امداد استان در ادامه بیان کرد: هزار و ۳۸۳نفر از تسهیلات بانکی اشتغال با مبلغی بالغ بر ۱۷۸میلیارد ریال و ۲۲۵نفر نیز از تسهیلات اشتغال امدادی با مبلغ ۳۸میلیارد ریال بهره‌مند شدند.

وی عنوان کرد: همچنین برای افرادی که دارای تخصص داشتند کاریابی صورت گرفته و ۲۹۱ نفر در شرکت‌ها و منطقه ویژه پارس استخدام شدند.

لطفی خاطر نشان کرد: در زمینه کمک به نوعروسان تحت حمایت از ابتدای سال تا کنون ۸۹۳نوعروس با جمعا با مبلغی بالغ بر ۱۹میلیارد ریال از خدمات کمک هزینه خرید جهیزیه بهره مند شدند.

وی یکی دیگر از خدماتی که در راستای تحکیم بنیان خانواده کمک به محکومین جرایم غیرعمد اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال تا کنون مبلغ ۳۰۷ میلیون ریال برای آزادی ۸ نفر کمک شده است.

اجرای طرح سوء تغذیه در استان بوشهر

لطفی خاطرنشان کرد: وام کار گشایی دیگر خدمات امداد است و برای اتفاقات آنی است که امسال دو هزار و ۴۵۰ خانوار این وام ها داده شده است.

وی از اجرای طرح سوء تغذیه در استان بوشهر توسط امداد خبر داد و عنوان کرد: هزار و ۷۰۰ کودک در استان تحت پوشش این طرح هستند و مبلغ ۹ میلیارد ریال برای هر نفر هزینه شده است.

مدیرکل کمیته امداد از بهره مندی چهار هزار و ۹۹۴ نفر از خدمات بهداشتی کمیته امداد خبر داد و گفت: خدمات بهداشتی و درمانی یکی از اصلی‌ترین خدمات کمیته امداد است که در بخش‌های مختلف داده می‌شود.