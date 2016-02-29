به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی روز گذشته ۹ بهمن ماه به دیدار و عیادت ولی الله شیراندامی رفته و جویای احوال وی شد. افروز شیراندامی همسر ولی الله شیر اندامی نیز وضعیت بیماری و مراحل پی گیری و بستری شدن این هنرمند را توضیح داد.

شیراندامی در این دیدار دقت نظر برخی از بیمارستان ها را در مواجه با بیماران خوب و مناسب دانست و شرایط برخی از مراکز پزشکی را نیز بحرانی ارزیابی کرد.

این هنرمند از گروه پزشکی معالج خود بسیار تقدیر کرد و در بخشی از صحبت های خود گفت: اگر مهران مدیری را ببینم حتما در خصوص بیماری خود و نحوه پذیرش در بیمارستان ها با او گفتگو خواهم کرد.

در ادامه این دیدار مهدی شفیعی در خصوص نشر کتاب «روش تحلیل کارگردانی نمایشنامه مرگ پیشه ور» که توسط شیراندامی نگارش و جمع آوری شده با خانواده شیراندامی به بحث و تبادل نظر پرداخت.

شیراندامی نیز کتاب «روش تحلیل کارگردانی نمایشنامه مرگ پیشه ور» را حاصل یک عمر تحقیق و پژوهش خود دانست که چندین بار بازنویسی شده است.

وی یادآور شد: این کتاب مورد بررسی استاد سمندریان نیز قرار گرفته و از نظر من یک منبع آکادمیک و آموزشی دارد.

شیراندامی از آنالیز کامل نمایشنامه و شخصیت ها در این کتاب نام برد و در ادامه به بخشی از خاطرات اجراهای خود در سال ۱۳۴۹ در دانشکده هنرهای زیبا، انجمن ایران و امریکا، دانشگاه تهران و ایرانشهر اشاره کرد و از همکاری با مرتضی ممیز و هادی مرزبان نام برد.

این کتاب قرار است با حمایت معاونت توسعه و مدیربت منابع نیروی انسانی وزارت فرهنگ و موسسه هنرمندان پیشکسوت و همکاری انتشارات نمایش چاپ شود.

شیراندامی متولد ۱۳۱۰ در شهر مرو است، تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی تئاتر در دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا به پایان رسانده و مدرک درجه یک کارگردانی (معادل دکترا) از وزارت فرهنگ را دریافت کرده است. شیراندامی تاکنون ۴ مرحله در خارج از کشور جراحی قلب انجام داده و در سال جدید نیز بارها به علت بیماری دیابت در بیمارستان های شفا، یحیاییان و مدائن بستری شده است.