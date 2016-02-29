استان قزوین برای جذب سرمایه گذاری خارجی بستر سازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد علی قاسمی ظهر دوشنبه در نشست استاندار قزوین با استاندار کیونجی کره جنوبی که در استانداری برگزار شد اظهار داشت: با راه اندازی مرکز سرمایه گذاری خارجی در استان رویکرد نماینده عالی دولت و مسئولان استانی در بسترسازی و تسهیل در جذب سرمایه گذاری مشخص شده و با جدیت تلاش می کنیم همراهی لازم در این زمینه صورت گیرد.

قاسمی بیان کرد: در این مرکز که ریاست آن را استاندار برعهده دارد ابزارهای تشوییق لازم را برای حضور سرمایه گذاران اعمال می کنیم تا بتوانیم با استفاده از ظرفیت های موجود با سرمایه گذاری مشترک به رونق اقتصادی استان کمک کنیم.

وی تصریح کرد: ظرفیت ها و توانمندی های استان قزوین در چهار بخش صنعت، کشاورزی، گردشگری و زیربنایی و شهری مشخص شده که با اولویت بندی بخش های مختلف این موارد را در بسته توانمندی ها به هیئت های خارجی ارائه می کنیم تا بر اساس علاقمندی خود در این بخشها سرمایه گذاری کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین یادآورشد: رویکرد دولت و نماینده عالی آن در استان نسبت به گذشته تفاوت کرده و ما هم امیدواریم این جلسات از حالت تشریفاتی خارج شده و دنبال راهکار عملی باشیم تا در صورت رسیدن به توافق برخی طرح ها را اجرایی و عملیاتی کنیم.

موسی خانی: آماده تبادل دانسجو و استاد با کره جنوبی هستیم

در ادامه مرتضی موسی خانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین هم در این جلسه گفت: در این دانشگاه ساخت خودروهای خورشیدی، برقی و ربات های انسان نما، امدادگر، خانگی، پرنده، با قابلیت های بالایی صورت گرفته و آمادگی داریم از سرمایه گذاری و ایده های کره جنوبی هم در تداوم کار استفاده کنیم.

وی بیان کرد: بزودی خودروی برقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین وارد بازار خواهد شد و در این زمینه نیز استان کیونجی کره جنوبی می تواند در صورت علاقمندی وارد کار مشترک شود.

موسی خانی تصریح کرد: با همکاری مشترکی که با دانشگاههای مطرح جهان داریم تاکنون تفاهم نامه هایی با دانشگاههای نیویورک، آلبانی، کانادا و کره جنوبی امضاء شده که برای تبادل دانشجو و استاد هم آماده همکاری با کره جنوبی هستیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین یاداورشد: در حال حاضر ۲۵ هزار دانشجو در ۱۲۰ رشته تحصیلی در این دانشگاه تحصیل می کنند و برای تجاری سازی محصولات شرکت های دانش بنیان با هنکاری کره جنوبی آماده همکاری هستیم.

مسعود نصرتی شهردار قزوین هم گفت: در شهریورماه سال اینده نشست بین المللی جاده ابریشم با حضور شهرداران و مسئولان ۲۰۰ شهر جهان در قزوین برگزار خواهد شد که از استاندار کیونجی دعوت می کنیم در این همایش شرکت کنند.

شهردار قزوین بیان کرد: بزرگترین کاروان سرای درون شهری خاور میانه در استان قزوین است که ضمن دعوت برای بازدید از آن امیدوارم این مکان بتواند ظرفیت های قزوین برای توسعه گردشگری با کمک کره جنوبی را نشان دهد.

نصرتی از استاندار کیونجی کره جنوبی خواست در صورت علاقمندی در همایش جاده ابریشم مشارکت بیشتری داشته باشد.

علی پر زحمت مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین هم گفت: با وجود بیش از ۳۰۰۰ واحد صنعتی و ۲۰۰ معدن فعال ۶۵ درصد مواد شوینده ولوازم بهداشتی کشور، ۱۰۰ درصد شیشه دارویی، در استان تولید می شود و جایگاه صنایع فولاد، کاشی و سرامیک، نساجی، شیمیایی، قابل توجه است که می تواند مورد توجه سرمایه گذاران خارجی قرار گیرد.

پرزحمت بیان کرد: در حال حاضر ۷۰ کارخانه استان مواد اولیه خود را از کره جنوبی وارد می کنند و شرکتهای بزرگی از کشور شما در استان نیز سرمایه گذاری کرده اند که می توان این تعداد را افزایش داد.

وی گفت: آماده سرمایه گذاری مشترک صنعتی با کره جنوبی در استان قزوین هستیم.

علیرضا کشاورز قاسمی رئیس اتاق بازرگانی قزوین هم از اعلام آمادگی تجار استان برای سرمایه گذاری مشترک با بازرگانان کره جنوبی خبرداد و اظهارداشت: در نشست های تخصصی با تجار امیدواریم بتوانیم کارهای مشترکی را عملیاتی کنیم و مناسبات تجاری و بازرگانی قزوین و استان کیونجی را توسعه دهیم.