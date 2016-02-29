3هزارلازم التعلیم درآموزش ازراه دور/حمایت ازبرگزیدگان جشنواره قلم

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز شاهمرادی درنشست خبری امروز گفت: آموزش از راه دور به منظور یک فرصت آموزشی برای دانش‌آموزان در داخل و خارج کشور از سال ۸۳ ایجاد شد. به طور میانگین سالانه ۲۴۸ هزار و ۷۳۰ نفر تحت پوشش این آموزش‌ها قرار گرفته‌اند و تاکنون ۲ میلیون و ۷۲۶ هزار و ۱۳۴ نفر فراگیر داشته ایم.

وی افزود: دو گروه شامل دانش‌آموزان لازم‌التعلیم که دسترسی به آموزش ندارند و افراد بزرگسال تحت پوشش آموزش‌ از راه دور قرار می‌گیرند، آموزش دانش‌آموزان لازم‌التعلیم که دسترسی به مدرسه را ندارند در آموزش از راه دور به صورت رایگان است.

مدیر آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش تصربح کرد: برای آموزش از راه دور ویژه بزرگسالان ۸ واحد درسی ۵۰ هزار تومان است و هر واحد درسی نیز بین ۵ تا ۱۱ هزار تومان هزینه دارد که در مجموع هزینه تحصیل بزرگسالان در مراکز آموزش از راه دور بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان است.

وی با ببان اینکه سه هزار دانش‌آموز لازم‌التعلیم در حال حاضر در مراکز آموزش از راه دور تحصیل می‌کنند، گفت: تعداد ۱۸۶ هزار نفر در هزار و ۷۰۳ مرکز آموزش از راه دور در حال تحصیل هستند و ۵۰۰ نفر نیز در مدارس آموزش از راه دور خارج از کشور تحصیل می‌کنند.

مدیر آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش باببان اینکه آموزش از راه دور به صورت نیمه حضوری و غیرحضوری ارائه می‌شود، گفت: سه روش آموزشی شامل کتاب پایه، آموزش الکترونیکی و دیداری و شنیداری پیش‌بینی نیز شده است.

وی به توانمندسازی نیروی انسانی آموزش از راه دور اشاره کرد و گفت: دوره آموزشی ۴۴ ساعته برای مدیران آموزش از راه دور در استان‌ها اجرا کردیم و برای ۷ هزار معلم نیز دوره آموزشی غیرحضوری برگزار شد.

وی از دریافت مجوز برای ایجاد مدارس آموزش از راه دور خیریه خبر داد و گفت: مجوز ایجاد مرکز آموزش از راه دور خیریه امام سجاد(ع) را در سنندج گرفته‌ایم و برای سال آینده این مرکز راه‌اندازی می شود.

جزییات جشنواره قلم

شاهمرادی جزییات جشنواره قلم را تشریح کرد و گفت: هدف جشنواره قلم این است که با استفاده از ظرفیت ارزشمند مدارس آموزش از راه دور و مشارکت‌های بخش‌های داخلی آموزش و پرورش و بخش خصوصی بتوانیم توانمندی آموزش از راه دور را تبیین کنیم و دانش‌آموزان بیشتری را تحت آموزش قرار دهیم.

مدیر آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه این جشنواره در ۴ بخش دانش‌آموزان، معلمان، خانواده و طرح نگار برگزار می‌شود تصریح کرد:در بخش دانش‌آموزان دریافت خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی، در بخش معلمان، ارائه روشی نو در تولید محتوای الکترونیکی، در بخش خانواده، همکاری، همراهی و تحقق مشارکت و در بخش طرح‌نگار، خاطره‌نگاری و ثبت‌ تجربیات زنده و همچنین ارسال آثار رسانه‌ها پیش‌بینی شده است.

وی افزود: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از امروز در سامانه ghalam.medu.ir ثبت کنند.

وی در پایان یادآور شد: اختتامیه جشنواره قلم در ۲۹ اردبیهشت ۹۵ برگزار خواهد شد و به ایده های برگزیده تسهیلات ویژه داده می شود.