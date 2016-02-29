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۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۲۴

سفر یک‌ساله تریلی نمایش‌های کانون پرورش فکری به پایان رسید

سفر یک‌ساله تریلی نمایش‌های کانون پرورش فکری به پایان رسید

سفرهای یک‌ساله تریلی نمایش سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اجرا در شهرستان‌های استان تهران به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تریلی نمایش سیار کانون پس از یک سال اجرا در تمامی استان‌های کشور از نهم تا دوازدهم اسفند مهمان کودکان و نوجوانان شهرستان‌های تابعه استان تهران شده است. این تریلی با نمایش «زیر گنبد کبود» به نویسندگی و کارگردانی محمود تیموری در ورامین، رباط کریم و حسن‌آباد با همکاری شهرداری و آموزش و پرورش این مناطق روزانه در دو نوبت صبح و عصر برای کودکان و نوجوانان اجرا می‌شود.

نمایش «زیر گنبد کبود» داستان بچه پلنگی است که همیشه به رویاهایش فکر می‌کند و دردسرهایی را برای خود ایجاد می‌کند و از فرصت‌های پیش آمده در زندگی استفاده نمی‌کند.

آهنگ‌سازی این اثر به عهده محمد نجفی بوده و پروانه نوایی طراحی و ساخت دکور این نمایش را انجام داده است.

همچنین محمود تیموری، محمدرضا ابراهیم پور، پارسا فولادوند، پروانه نوایی و مانی تیموری به عنوان بازیگران در این نمایش ایفای نقش می‌کنند.  

تریلی سیار کانون امسال برای نخستین بار، (ظرف یک سال) به تمامی استان‌های کشور سفر کرد و برنامه‌های آن برای سال ۱۳۹۵ نیز تدوین شده است.

کد مطلب 3569513
آروین موذن زاده

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