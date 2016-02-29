به گزارش خبرگزاری مهر، تریلی نمایش سیار کانون پس از یک سال اجرا در تمامی استانهای کشور از نهم تا دوازدهم اسفند مهمان کودکان و نوجوانان شهرستانهای تابعه استان تهران شده است. این تریلی با نمایش «زیر گنبد کبود» به نویسندگی و کارگردانی محمود تیموری در ورامین، رباط کریم و حسنآباد با همکاری شهرداری و آموزش و پرورش این مناطق روزانه در دو نوبت صبح و عصر برای کودکان و نوجوانان اجرا میشود.
نمایش «زیر گنبد کبود» داستان بچه پلنگی است که همیشه به رویاهایش فکر میکند و دردسرهایی را برای خود ایجاد میکند و از فرصتهای پیش آمده در زندگی استفاده نمیکند.
آهنگسازی این اثر به عهده محمد نجفی بوده و پروانه نوایی طراحی و ساخت دکور این نمایش را انجام داده است.
همچنین محمود تیموری، محمدرضا ابراهیم پور، پارسا فولادوند، پروانه نوایی و مانی تیموری به عنوان بازیگران در این نمایش ایفای نقش میکنند.
تریلی سیار کانون امسال برای نخستین بار، (ظرف یک سال) به تمامی استانهای کشور سفر کرد و برنامههای آن برای سال ۱۳۹۵ نیز تدوین شده است.
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