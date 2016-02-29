آغاز تغییرات جدید ساختاری در صنعت برق/ تاسیس ۲۰ شرکت جدید برقی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید چیت چیان با بیان اینکه برای مدیریت پیک مصرف برق در کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند دیسپاچینگ و پایش دقیق شبکه برق کشور هستیم، گفت: شرکتها باید به لحاظ عملیاتی از دیسپاچینگ حمایت کند تا کوچکترین مشکلی برای شبکه کشور ایجاد نشود.
وزیر نیرو با اعلام اینکه نیروگاههای حرارتی کشور به جایگاهی رسیدهاند که خودشان به نسبت تخصصی نیازمند یک شرکت مادر تخصصی هستند که با تشکیل شرکت مادر تخصصی نیروگاههای حرارتی، ۱۵ شرکت زیر نظر آن تشکیل خواهد شد و ۵ شرکت نیز از قبل، زیر نظر این شرکت بودهاند، تصریح کرد: در کل شرکتهای جدید زیر نظر شرکت مادر تخصصی نیروگاههای حرارتی فعالیت خود را از ابتدای فروردین سال ۹۵ آغاز خواهند کرد.
این عضو کابینه دولت با بیان اینکه این اقدام در جهت ارتقا و بلوغ صنعت و منشأ بزرگی است، اظهار داشت: از این شرکتها انتظار داریم در اولین و مهمترین قدم، موضوع پیک مصرف برق سال ۹۵ را پیگیری کنند تا بتوانیم با توجه به فاصله ظرفیت اسمی و تولید عملی و مصرف واقعی، پیک مصرف سال آینده را به سلامت پشت سر بگذاریم.
وی با بیان اینکه خنکسازی هوای ورودی نیروگاهها و تغییر در پره توربین نیروگاهها میتواند به بهبود وضعیت کار نیروگاهها کمک کند، ادامه داد: ارتقا و بهرهوری، تعمیرات و نگهداری، آمادهسازی نیروگاهها برای مواجهه با پیک مصرف، تمرکز ویژه بر روی افزایش راندمان نیروگاهها و بازتوانی نیروگاهها همیشه باید مورد توجه صنعت برق باشد.
وزیر نیرو با بیان اینکه حفظ محیط زیست باید از ضروریات برنامههای وزارت نیرو و صنعت برق کشور باشد، تاکید کرد: مردم نمیتوانند آلودگی هوا را تحمل کنند و ما موظف هستیم تمام تلاش خود را بهکار ببندیم تا نیروگاهها کمترین آلودگی را داشته باشند، حتی اگر به قیمت جابهجایی نیروگاه تمام شود.
وی، توسعه ظرفیت نیروگاهی و کاهش هزینههای تولید برق را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: در برنامه ششم توسعه باید ۲۶ تا ۲۷ هزار مگاوات به ظرفیت نصب شده نیروگاهی افزوده شود.
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