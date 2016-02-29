مهلت دوباره به خوردوهای عمومی برای ثبت نام آرم طرح ترافیک

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی قنبرنژاد با بیان اینکه سایت ثبت نام آرم طرح ترافیک از ۱۵اسفندماه باز خواهد شد تا تمامی سهمیه بگیران گروه های خاص اعم از خودروهای پلاک عمومی و خودروهای امدادی که موفق به ثبت نام نشده اند با مراجعه به سایت شهرداری تهران برای دریافت آرم طرح ترافیک سال ۹۵ ثبت نام کنند، گفت: متقاضیان تنها ۱۰ روز مهلت دارند نسبت به ثبت نام اولیه خود در سیستم شهرداری تهران اقدام کنند.

وی یادآور شد: شهروندان در نظر داشته باشند که سایت تنها برای خودروهای عمومی و سهمیه بگیران باز بوده و چنانچه دیگر شهروندان درخواستی در این تاریخ ثبت کند مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

مدیر واحد صدور آرم سازمان ترافیک با بیان اینکه آن دسته از واجدین شرایط که اسامی شان در سایت اعلام شده نیز تنها تا ۱۵ اسفندماه فرصت دارند نسبت به تکمیل فرایند ثبت نام خود اعم از واریز وجه و تحویل مدارک به دفاتر خدمات الکترونیک اقدام کنند، اظهار کرد: تنها خبرنگاران تا پایان اسفندماه مهلت دارند مدارک خود را به دفاتر خدمات الکترونیک شهر ارائه کنند.

وی تاکید کرد: از رور گذشته به تدریج درخواست آرم طرح ترافیک خبرنگاران مورد بررسی و واجدین شرایط درخواستشان مورد تایید قرار گرفته است. به همین منظور این دسته از واجدین شرایط تا پایان اسفند ماه برای تکمیل فرایند ثبت نام از جمله پرداخت عوارض طرح ترافیک و ارائه مدارک به دفاتر خدمات الکترونیک شهر مهلت دارند.