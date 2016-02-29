اصلاح طلبان در شهرستان ها مقبولیت چندانی ندارند

حمید استاد در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انتخابات اخیر نشان داد که دایره نفوذ اصلاح طلبان حداکثر به مرزهای تهران محدود می شود و ترکیب جناح ها در انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی موید صحیح بودن انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ است.

مسئول شورای هماهنگی نیروهای حزب الله شرق کشور ادامه داد: در سال ۸۸ کاندیدای مطلوب اصلاح طلبان فقط در پایتخت و بعضی از نقاط حائز اکثریت آرا شد و دیگر شهرها و به ویژه کلان شهرها کاندیدای اصولگرایان امسال بیشترین آمار را به خود اختصاص دادند و درست مانند آنچه در انتخابات اخیر شاهد آن بودیم.

وی با اشاره به اینکه این انتخابات نشان داد که اصلاح طلبان تنها در تهران مورد اقبال عمومی هستند و سرنوشت سیاسی کشور تنها با نظر مردم تهران تعیین نمی شود، تاکید کرد: فتنه گران باید پاسخگوی ادعای دروغین خود مبنی بر تقلب انتخابات ۸۸ باشند.

استاد با اشاره به دلایل پیروزی اصولگرایان در مشهد گفت: دلیل پیرزوی اصولگرایان در انتخابات مجلس شورای اسلامی در مشهد بهره گیری از کاندیداهای نامدار و پرسابقه بود که با اتکا به صداقت توانستند بار دیگر همچون دوره های گذشته در جلب نظر مردم موفق باشند.

وی خاطرنشان کرد: این اقبال عمومی مردم مشهد از کاندیداهای اصولگرا باعث جلب حمایت های معنوی و مادی نیز شد که کاندیداهای راه یافته به مجلس دهم باید خود را مدیون مردمی باشند که تا آخرین لحظه دست از حمایت از آن ها نکشیدند.

مسئول شورای هماهنگی نیروهای حزب الله شرق کشور با بیان اینکه جبهه ها و احزاب حمایت کننده از فهرست ائتلاف اصولگرایان نقش خاصی در رای آوردن این فهرست نداشتند، گفت: اگر این جبهه ها و احزاب هم پای کار نمی بودند باز هم این فهرست رای می آورد.

وی اشاره ای به دلایل شکست اصلاح طلبان در انتخابات نیز داشت و بیان کرد: یکی از دلایل شکست اصلاح طلبان در انتخابات اخیر ورود نامزدهایی به جرگه اصلاح طلبان بود که تنها پس از ثبت نام در اتنخابات خود را منصوب به این گرایش سیاسی نامیدند.

استاد نبود مصداق های بارز و برجسته اصلاح طلبی، عدم اعتماد مردم به اصلاح طلبان در مشهد و امضای سران اصلاحات در فهرست ائتلاف اصلاح طلبان را دلایل دیگر شکست اصلاح طلبان در مشهد دانست.

وی در خصوص رای نیاوردن کاندیداهای مستقل در این انتخابات گفت: این کاندیداها با وجود تبلیغات گسترده به دلیل چهره نبودن در بین مردم و ایجاد فضای مثبت دوقطبی بین اصلاح طلبان و اصولگرایان باعث رای آوردن ضعیف آن ها شد.

مسئول شورای هماهنگی نیروهای حزب الله شرق کشور خاطرنشان کرد: یکی از دلایلی که باعث شد برخی از کاندیداهای مستقل انتخابات در مشهد در انتهای جدول آراء قرار نگیرند و جزء ۳۰ نفر ابتدایی رای آوردندگان باشند به دلیل داشتن چهره های مطرح در بین مردم بود.

وی تصریح کرد: در این انتخابات اعتدالیان استان نیز زیر چتر اصلاحات قرار داشتند و علاوه بر دو قطبی شدن فضا، نداشتن مصداق های بارز از علل دیگر شکست آن ها در انتخابات در مشهد بود.

مسئول شورای هماهنگی نیروهای حزب الله شرق کشور اشاره ای به راه نیافتن کاندیداهای اصولگرا تهران به مجلس شورای اسلامی داشت و افزود: ضعف داشتن در راهبرد این جریان سیاسی در کشور موجب شد تا برخی از گزینه های مطلوب و مورد ائتلاف اصولگرایان در تهران از راه یافتن به مجلس دهم جا بمانند.

وی ادامه داد: اگر چهره های مطرح اصولگرایی در تهران از شهرهای اصلی خود و یا از کلان شهرهایی که اصولگرایان مورد اقبال عمومی مردم هستند، اعلام کاندیداتوری می کردند به طور قطع به مجلس راه می یافتند.

استاد تاکید کرد: هر رای «آری» به نظام مقدس جمهوری اسلامی بود و پیروز نهایی این انتخابات قطعا مردم شریف ایران اسلامی بودند.