نایب رئیس بارسلونا از رونالدو انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، کریستیانو رونالدو پس از شکست یک بر صفر رئال مادرید مقابل اتلتیکومادرید به انتقاد بی پرده از هم تیمی هایش پرداخت و گفت اگر آنها در حد و اندازه های او بودند رئال مادرید قهرمان می شد.

«خوردی مستره» گفت: بازیکنان تیم ما هرگز آنچه رونالدو گفت را به هم نمی گویند. باشگاه قبل از انعقاد قرارداد با بازیکنان بسیاری از این مسائل را در نظر می گیرد.

نایب رئیس بارسا افزود: اگر بخواهم صادق باشم باید بگویم من نمی توانم حتی تصور کنم که یکی از بازیکنان ما این چیزهایی را بگوید که رونالدو گفت.

مستره در پاسخ به این سوال که اختلاف هشت امتیازی این تیم با اتلتیکومادرید آیا به معنای قهرمانی بارسا نیست، گفت: لالیگا در پایان ماه فوریه به اتمام نمی رسد که ما بخواهیم چنین نتیجه گیری ای داشته باشیم. حرف من کلیشه ای نیست چرا که من مطمئنم همین رئال مادرید هم بازمی گردد چون فشاری را بر روی خود احساس نمی کند.