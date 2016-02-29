به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین غنی مدیر کل برنامه ریزی و توسعه ی شهری معاونت امور اجتماعی و فرهنگی در این مراسم با اشاره به استقبال حدود ۴۰۰ هزار نفر از جشنواره ی شکوفا گفت : این جشنواره در مجموع توانست اوقات فراغت خوبی را برای تمامی اعضای فراهم آورد ضمن اینکه برخی از بازی های رایانه ای موجود در این جشنواره مانند بازی «پرچم کی بالاتره» استقبال خوبی صورت گرفت و حدود ۲۳ هزار نفر از آن استفاده کردند.

وی با اشاره به حمایت مدیریت شهری از بازی های ایرانی که بتواند به رشد عاطفی، ارتباطی و تقویت هویت و اصالت ملی کمک کند تصریح کرد: توسعه بازی های بومی و محلی یکی از اصلی ترین سیاست های ما در سال آینده است و امید می رود در سال آینده شاهد نوآوری و تولید بازی های رایانه ای باشیم که بتواند به صورت آن لاین در اختیار شهروندان قرار گیرد و این فعالیت ها از نظر کمی و کیفی تا اندازه ای گسترش پیدا کند که دیگر نیازی به بازی های خارجی نداشته باشیم.

غنی با اشاره به اینکه مدیریت شهری از تولید کنندگان بازی های یارانه ای حمایت کرده تا در بنیاد بازی های رایانه ای به ثبت برسد تصریح کرد: امروزه شاهد هستیم از تمامی اقشار و سنین از تکنولوژی های جدید همچون تبلت و تلفن همراه و فضاهای مجازی استفاده می کنند و تکنولوژی فرصت ها و تهدیدهای جدیدی را در زندگی ما ایجاد کرده است و ما در تلاش هستیم از دستاوردهای به وجود آمده استفاده کنیم و تهدیدها را به فرصت های بهتر برای زندگی تبدیل کنیم .

مهدی پیرهادی معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۳ نیز در این مراسم خطاب به جوانان و نوجوانان حاضر گفت: شما نمونه ای از شهروندان تهرانی هستید که در این جشنواره مشارکت فعال داشتید و در حال حاضر شما هستید که در سرنوشت فرهنگی و اجتماعی موثر هستید و امیدوارم که در دوره ی بعدی پیشرفت داشته باشید.

پیرهادی با اشاره به اینکه این مراسم نمونه ای از توجه مدیریت شهری به تحولات اخیر در حوزه ی فناوری و تکنولوژی است افزود: ما باید آینده پژوهی را در دستور کار قرار دهیم و نسبت به تحولات آینده نگاه تیزبینانه داشته باشیم و برنامه ریزی کنیم .

در ادامه ی این مراسم از برگزیدگان چهارمین جشنواره ی شکوفا در حوزه ی رباتیک ،بازی های رایانه ای ، توسعه ی مهارت های رایانه ای و گرافیک، رسانه ی دیجیتال، شبکه های مجازی و تلفن همراه تقدیر شد.