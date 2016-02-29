به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گوهرگانی بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با انعقاد تفاهمنامه ميان سازمان امور اراضي ، سازمان تعاون روستايي، و سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي در كشور، اراضي مستعد شيبدار و زمينهاي منابع ملي را به شركتهاي تعاوني زنان و فارغالتحصيلان اين بخش همراه با حمايتهاي زيرساختي و ارائه تسهيلات كم بهره واگذار ميشوند.
وی بیان کرد: اجراي اين طرح ميتواند تحولي در اشتغال اين قشر كه نيمي از جمعيت جامعه را تشكيل ميدهند، ايجاد كند.
گوهرگانی اظهار کرد: علاوه بر فارغالتحصيلان، بخش زيادي از دختران، زنان روستايي و عشايري و زنان بيسرپرست با وجود ۱۰ شركت تعاوني، ظرفيتهاي بسياري براي توليد در زيربخشهاي كشاورزي دارند كه با اين طرح ميتوان ضمن اشتغال جامعه زنان شاهد افزايش توليد نيز باشيم.
وی اين طرح را در زمينههاي كشت گياهان دارويي، كشت گل محمدي، توليدات دام، طيور، آبزيان واحدهاي توليد قارچ خوراكي، گلخانه و توليد نهال عنوان کرد و افزود: در اين طرح زمين، آب، زيرساختهاي لازم، آّبياري قطرهاي و حتي نهال نيز در اختيار تعاونيهاي زنان قرار می گیرد.
وي تأكيد كرد: در ۱۰ سال گذشته، توجه زيادي به اشتغال و بهرهگيري از توان زنان در توليد نشده كه اين طرح ميتواند با افزايش مشاركت مردم، بار ديگر توليد را به دل روستاها و مناطق عشايري ببرد.
مشاور امور بانوان رئيس سازمان امور اراضي كشور نيز در اين نشست گفت: اين طرح در سه استان كهگيلويه و بويراحمد، مازندران و چهارمحال بختياري اجرا ميشود.
فروغالسادات موسوي افزود: اين استان در اجراي طرح واگذاري اراضي ملي و شيبدار به تعاونيهاي زنان، پيشرو است و اميد است با اجراي موفق چنين طرح مهمي بتوان به الگويي در كشور تبديل شود.
وی حمايت سازمان جهاد كشاورزي و انگيزه تشكلها و تعاونيهاي زنان در اين استان را مطلوب عنوان کرد و گفت: در شهرستان بهمئي يك تعاوني زنان به تنهايي ۵۵۰۰ عضو دارد كه اجراي چنين طرحي ميتواند اشتغال اين اعضا و افزايش توليد را در پي داشته باشد.
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