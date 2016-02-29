به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه فرا رسیدن فصل بهار دومین جشنواره بزرگ شطرنج همگانی شهر تهران به میزبانی اداره تربیت بدنی معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 11 و با حضور علاقمندان به این ورزش فکری مهیج از تمامی نقاط شهر تهران آغاز شد.

محمد رضایی رییس سازمان ورزش شهر تهران در آیین آغاز این همایش بزرگ با اشاره به اقدامات شهرداری تهران برای توسعه ورزش همگانی ؛ گفت: به دنبال رویکرد مدیریت شهری در گذار از سازمانی خدماتی به نهاد اجتماعی ؛فعالیت های فرهنگی با هدف ایجاد بسترهای تفریح ،نشاط ،سرگرمی و تندرستی برای تمام شهروندان با ارائه زیر ساخت های اولیه در دستور کار قرار گرفته است.

رضایی افزود: امروز برای علاقمندان تمامی رشته های ورزشی با هرسلیقه و توان امکانات ویژه ای فراهم شده است تا آرامش و سلامتی را به زندگی شهروندان به ارمغان آورد.

بر اساس این گزارش جشنواره بزرگ هزار نفر از دختران شطرنج باز شهر تهران با مشارکت سازمان ورزش شهر تهران و به میزبانی شهرداری منطقه 11 صبح روز دوشنبه 10 اسفند در محل مجموعه ورزشی شهرداری منطقه 11 آغاز و طی آن از خانم ها میترا اصغری مقام اول مسابقات شطرنج کشور، نرگس خادم حسینی مقام اول مسابقات شطرنج دانشجویان کشور و نگین رضایی مقام اول مسابقات شطرنج استان تهران تقدیر شد.