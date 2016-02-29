قدردانی حجت الاسلام قمی از مردم تهران

به گزارش خبرگزاری مهر،در پی برگزاری موفقیت آمیز انتخابات هفتم اسفند، حجت الاسلام محسن قمی عضو مجلس خبرگان رهبری و منتخب دور پنجم این مجلس از حوزه انتخابیه تهران، پیام تشکری صادر کرد.

متن کامل این پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضور حماسی و پرشور ملت شریف ایران در انتخابات هفتم اسفند برگ زرین دیگری بر تاریخ پرافتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران افزود. این خیزش عظیم که مؤید تداوم مردمسالاری دینی در ایران اسلامی است، نشانه‌ای از تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی و لبیک به صلای دعوت رهبر معظم انقلاب اسلامی بود. پیروز حقیقی انتخابات ملت شریف ایران و رهبری عزیز نظام هستند که زمینه حماسه هفتم اسفند را فراهم آوردند و بار دیگر یاوه گویی های دشمنان خارجی را به اثبات رساندند.

اینجانب به نوبه خود، ضمن تقدیر و سپاس خاضعانه از یکایک مردم عزیز به ویژه مردم غیور و فرهیخته استان تهران که در روز جمعه هفتم اسفند در پای صندوق های رأی حضور یافتند، مخصوصا عزیزانی که داوطلبانه و مخلصانه در قالب ستادهای مردمی، تلاش نمودند، ابراز داشته و از خدای متعال اجر و پاداش معنوی برایشان مسئلت می نمایم. همچنین بر خود فرض می دانم از خانواده های معظم شهدا، ایثارگران، دانشگاهیان، حوزویان، ائمه محترم جمعه و جماعات، هیأتهای مذهبی، اصحاب رسانه و سایر اقشار گرانقدر که محبت خود را به اینجانب مبذول داشته اند، سپاس ویژه ای داشته باشم.

از همه مردم شریف ملتمس دعای خیر و ویژه ای هستم تا با بهره مندی از الطاف خداوند منان، توان انجام وظیفه و به سرانجام رسانیدن بار سنگین مسئولیت را داشته باشم.

محسن قمی

منتخب مردم استان تهران در مجلس پنجم خبرگان رهبری