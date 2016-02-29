۶۰ درصد افراد مبتلا به بیش فعالی قابل درمان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن اصغری نکاح ظهر چهارشنبه در نشست خبری نخستین «همایش ملی اختلال نارسایی توجه» که در دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: تربیت متخصص فعالیت چند بعدی است که قسمتی در کلاس و بخشی خارج از کلاس در قالب کارهای گروهی انجام می شود.

وی افزود: بیماری ای.اچ.دی (AHD )مخفف شده اختلال نقص توجه و بیش فعالی است که در جامعه افراد مبتلا به آن را با نام کودکان بیش فعال می شناسند، البته این بیماری امکان دارد در بزرگسالان و نوجوانان نیز دیده شود.

استاد دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: افراد مبتلا به بیماری اختلال نارسایی توجه متاسفانه در فعالیت های روزمره مانند فعالیت های خانواگی و فعالیت های تحصیلی موفق نبوده و دچار مشکل هستند بطوریکه این اختلال زندگی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی گفت: این افراد به دلیل نقص بیش فعالی دچار چالش های بسیاری می شوند که به تبع آنها اطرافیان مانند خانواده و معلمان و مسوولان مدارس را دچار مشکل می کند.

دکتر اصغری نکاح عنوان کرد: این کودکان به علت مشکلاتی که در تنظیم کردن خود با فعالیت های روزانه دارند ممکن است اقدامات خطرناکی را انجام دهندلذا شناخت این اختلال و توانمند شدن درمانگرها و خانواده ها، آگاه سازی و توجه به این کودکان می تواند نقش بسیار موثری در روند بهبودی این بیماری داشته باشد.

وی با اشاره به تاثیر پیشگیری و درمان بیماری اختلال نارسایی توجه در افزایش بهره وری آموزشی و اجتماعی مبتلایان ابراز کرد: متاسفانه این افراد به علت بیماری که دارند در مدرسه و خانواده برچسب های منفی می خورند و از گروه همسالان طرد و منزوی می شوند درحالیکه نسبت به همسالان خود از هوش یکسانی برخوردار هستند.

مدیر مرکز کلینیک دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: همایش ملی اختلال نارسایی توجه نقش مهمی می تواند در زمینه آگاه سازی و حساس سازی خانواده ها و درمانگرها داشته باشد.

وی سطح این بیماری را در سه گروه کودکان با اختلال نقص قالب، کودکان با اختلال بیش فعالی قالب و کودکان دارای نقص توجه و بیش فعالی یا مرکب دانست و اضافه کرد: تشخیص نشانه های این بیماری بر عهده افراد و کارشناسان متخصص است که به صور معمول تشخیص بیماری به صورت کار تیمی و گروهی پزشکان انجام می شود.

اصغری نکاح تاکید کرد: کودکان مبتلا به بیماری اختلال نارسایی توجه به طور معمول در انجام و ادامه دادن یک کار با هدف مشخص ناتوان هستند و نمی توانند تمرکز کافی جهت انجام فعالیت های خود داشته باشند و به طور مداوم حواسشان به محورها و محرک های دیگری جلب می شود.

وی ابراز کرد: منظور از بیش فعالی در کودکان نبود بی تحرکی، نداشتن ثبات و آرامش نسبت به سن و موقعیت کودک است، البته نباید این کودکان را با کودکان هوشمند اشتباه گرفته شوند چرا که کودکان هوشمند فعالیت های خود را به صورت هدفمند و معنادار انجام داده اما کودکان بیش فعال فعالیت های خود را بدون هدف رها می کنند لذا این تصور اشتباه باید اصلاح شود.

این استاد دانشگاه تنها راه حل پیشگیری و درمان بیماری اختلال نارسایی توجه را افزایش آگاهی والدین، مشاهده دقیق رفتار فرزندان و استفاده از مشاوره افراد متخصص اعلام کرد و گفت: یکی دیگر از اشتباهاتی که در مورد این بیماری وجود دارد این است که افراد فکر می کنند این بیماری در بزرگسالی بهبود پیدا خواهد کرد که اشتباه است.

وی درمان این بیماری را متناسب با شدت اختلال، توانایی والدین و درمانگر متفاوت اعلام کرد و افزود: از جمله راه های درمان این بیماری دارو، آموزش والدین و توانمند کردن کودک در فعالیت های شناختی و مداخله ای است.

اصغری نکاح با بیان اینکه ۶۰ درصد افراد مبتلا به اختلال نارسایی توجه قابل درمان هستند، عنوان کرد: بیشترین سن مبتلا شدن به این بیماری در گروه سنی ۴ الی ۱۱ سال است که از میان هر ۴۰۰ کودک احتمال ابتلا ۴۰ تا ۶۰ کودک به این بیماری وجود دارد.