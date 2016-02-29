خدمات گردشگری نوروزی پایتخت با رویکرد فرهنگی به شهروندان

به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و نود و ششمین جلسه شورای معاونین امور اجتماعی و فرهنگی مناطق ۲۲گانه پایتخت به ریاست علی محمد نائینی مشاور شهردار تهران و قائم مقام معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و با حضور مدیران کل اداره برنامه ریزی وتوسعه شهری، بانوان، فرهنگی، مطالعات اجتماعی و آموزش های شهروندی، معاونین امور اجتماعی وفرهنگی مناطق ۲۲گانه تهران و همچنین مدیران عامل و روسای سازمان ها و شركت‌هاي وابسته شهرداري تهران در سالن کنفرانس ساختمان معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برگزار شد.

قائم مقام معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ضمن تسلیت ایام فاطمیه (س)، شهرداری تهران را یک نهاد اجتماعی و فرهنگی دانست و اظهار داشت: تهران ظرفیت گردشگری بالایی دارد و موضوع گردشگری نیز دارای ظرفیت ها و زمینه های کاری بسیاری است که با تشکیل ستاد گردشگری در معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران درصدد ارائه خدمات مناسب گردشگری به همشهریان و مسافران در ایام نوروز ۹۵ هستیم.

وی با تاکید بر لزوم هماهنگی و یکپارچگی مناطق در ارائه خدمات گردشگری نوروزی افزود: در عین حال مناطق باید اقتضایی عمل کنند و به فراخور محیط جغرافیایی، امکانات و ظرفیت های موجود بهترین خدمات را ارائه دهند.

نائینی با اشاره به ارائه خدمات گردشگری با رویکرد فرهنگی گفت: متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی باید پیام و محصول فرهنگی تولید شود و در اختیار مخاطبان قرار گیرد.

مشاور فرهنگی شهردارتهران خاطرنشان کرد: خوشبختانه طی ۱۲ سال اخیر اقدامات بزرگی در حوزه های مختلف خدماتی، زیباسازی و فضای سبز و ایجاد بوستانها، مراکز فرهنگی و هنری و ورزشگاه ها، غنی سازی اوقات فراغت مردم و ... انجام شده که نوروز فرصت مناسبی برای معرفی صحیح تهران به هموطنان و مسافران این ایام فراهم می کند.

طی این نشست مهدی محمود اقدم مشاور معاونت اموراجتماعی و فرهنگی در حوزه گردشگری و جانشین ستاد هماهنگی خدمات سفر و گردشگری شهرداری تهران، به تبيين برنامه هاي گردشگري در نوروز ۹۵ پرداخت و اظهار داشت: ستاد گردشگری نوروزی با راهبردهایی چون ترویج فرهنگ اسلامی ایرانی و ارتقای سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی شهروندان و تحول شهرداری از سازمانی خدماتی به نهادی اجتماعی بنادارد با برنامه ریزی های انجام شده در نوروز ۹۵ خدمات گردشگری و تهران گردی را به همشهریان و میهمانان نوروزی ارائه دهد.

به گفته اقدم، این ستاد در راستای شناسایی، بازسازی، نگهداری اماکن حاصل ارزش‌ها و وقایع تاریخی و انقلاب واگذاری فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی به مردم، حمایت از فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی در فضای مجازی، تقویت نهاد خانواده به‌عنوان رکن اساسی اجتماع و گسترش خدمات اجتماعی در راستای تقویت گردشگری شهری در تهران و غنی‌سازی اوقات فراغت شهروندان تلاش دارد.

وی افزود: تشکیل کمیته گردشگری و خدمات سفر منطقه، تبلیغات و اطلاع رسانی بر اساس برنامه ارائه شده و آیین نامه تبلیغات، برگزاری جلسات کمیته برحسب ضرورت و ارسال صورت‌جلسات آن به ستاد گردشگری مستقر در معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در اسرع وقت، واگذاری مسئولیت به افراد ذیربط و ذیصلاح و اجرای برنامه‌های ابلاغی از سوی ستاد و برنامه‌های ویژه پیشنهادی از سوی مناطق و سازمان‌ها شرکت‌های تابعه شهرداری تهران با هماهنگی ستاد گردشگری، از جمله وظایف کمیته های اجرایی مناطق ۲۲ گانه به شمار می رود.

اقدم ادامه داد: همچنین کمیته های اجرایی مناطق ۲۲ گانه باید نسبت به پیگیری صدور بیمه برای ایستگاه‌های اطلاع‌رسانی، استقبال و بدرقه، کمپ‌های اسکان و میهمانان مستقر در کمپ‌ها، استقرار واحدهای امداد خودرو( سبک و سنگین) برای رفع مشکلات فنی اتوبوس‌ها و جلوگیری از انسداد شبکه معابر، نظارت بر نصب پرچم یا درج علائم میهمان تهران بر روی تاکسی‌ها، مستندسازی فعالیت‌ها و ارسال آن به ستاد گردشگری طبق آئین‌نامه ارسالی ، اجرای برنامه گردشگری نوروزی ویژه خانواده‌های معزز ایثارگر منطقه با هماهنگی کارشناس امورایثارگران منطقه و اداره کل امور ایثارگران شهرداری تهران و ستاد گردشگری معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، استقرار ایستگاه‌های اطلاع‌رسانی، اسکان موقت، استقبال و بدرقه اقدام کنند.

جانشین ستاد هماهنگی خدمات سفر و گردشگری شهرداری تهران خاطرنشان کرد: برنامه های ستاد گردشگری در قالب برپایی ایستگاه های استقبال و بدرقه، برپایی ایستگاه های اطلاع رسانی، ایجاد کمپ های اسکان نوروزی، پشتیبانی تورهای گردشگری و اجرای ویژه برنامه های گردشگری ویژه خانواده های معظم شهدا اجرا می شود.

در ادامه غلامحسین غنی مدیرکل برنامه ریزی و توسعه شهری معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به ارائه گزارش بودجه و ميزان جذب نقدينگي حوزه اجتماعي و فرهنگي در سال ۹۴ پرداخت و اعلام کرد: بناداریم در سال ۹۵ هر یک از برنامه های محوری را از ردیف اعتباری مصوب بر اساس برنامه های شاخص با تعیین سقف اعتباری شاخص آن درنظر بگیریم و ابلاغ کنیم.

وی افزود: همچنین در سال آتی هر یک از دستورالعمل های ابلاغی حوزه معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری باید دارای پیوست مالی و اعتباری باشد.