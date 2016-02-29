پاکسازی مناطقی در اطراف فلوجه و بغداد از داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، سرهنگ جمعه فزع الجمیلی از فرماندهان نیروهای مردمی عراق گفت: نیروهای امنیتی عملیات نظامی گسترده ای با مشارکت نیروهای ارتش و دستگاه مبارزه با تروریسم و عشایر علیه داعش انجام دادند و داعش را در مناطق الکرمه در شرق فلوجه و ابوغریب در غرب بغداد هدف قرار دادند.

وی افزود: نیروهای امنیتی موفق به پاکسازی الحمدانیه در الکرمه در نوزده کیلومتری شرق فلوجه و کارخانه العراقی در ابوغریب شدند.در این عملیات ۱۶ داعشی به هلاکت رسیدند و تعدادی از خودروهای تکفیری ها منهدم شد.

الجمیلی تاکید کرد: اوضاع امنیتی در همه مناطق الکرمه و ابوغریب با ثبات است.جاده اصلی پس از تامین آن از سوی نیروهای امنیتی و ایجاد مراکز ایست بازرسی بازگشایی شده است.

از سوی دیگر یک منبع امنیتی در کرکوک اعلام کرد: تروریست های داعش به ناحیه تازه در جنوب کرکوک با موشک یورش بردند.این حملات تلفاتی به دنبال نداشت.

در همین حال گردانهای حزب الله عراق در عملیاتی تعدادی از تروریست های داعش را در منطقه الهیاکل در جنوب فلوجه هدف قرار دادند و به هلاکت رساندند.

منابع وابسته به حزب الله عراق اعلام کردند: تروریست های داعش به دنبال تسلط بر منطقه الهیاکل بودند که این یورش دفع شد.منطقه الهیاکل از موقعیت استراتژیک نظامی مهمی برخوردار است زیرا حلقه ارتباطی بغداد به فلوجه است و تسلط داعشی ها بر این منطقه می تواند امداد رسانی را برای آنها هموار کند و محاصره فلوجه را تحت الشعاع قرار دهد.