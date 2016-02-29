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۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ۱۸:۰۳

کشف ۱۳۶ هزار عدد موادمحترقه درملارد

کشف ۱۳۶ هزار عدد موادمحترقه درملارد

فرمانده انتظامي شهرستان ملارد از كشف بيش از ۱۳۶ هزار عدد مواد محترقه خبر داد.و گفت متهم به همراه پرونده برای بررسی بیشتر تحویل مراجع قضایی شد .

 به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ  برزو همتي گفت: ماموران انتظامي حين گشت زني در ملارد به يک دستگاه خودروي پژو پارس مشکوک شده و به راننده آن دستور ايست دادند.

وی افزود: با توقف خودرو، ماموران انتظامي در بازرسي از آن ۱۶ کارتن و ۲۹۰ بسته انواع مواد محترقه به ميزان ۱۳۶ هزار و ۲۹۴ عدد کشف کردند.

سرهنگ همتي ادامه داد: با کشف مواد محترقه  از داخل خودروی سواری متهم در يک نفر به نام علیرضا دستگير و پس از تشکيل پرونده تحويل مرجع قضائي شد.

فرمانده انتظامي ملارد در پايان از شهروندان خواست برای جلوگيري از بروز حوادث ناگوار در چهارشنبه آخرسال و محافظت از فرزندان، جوانان و نوجوانان، هرگونه خبر در خصوص خريد و فروش مواد محترقه را از طريق تلفن ۱۱۰ به پليس اطلاع  دهند .

کد مطلب 3569620

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