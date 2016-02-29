کشف ۱۳۶ هزار عدد موادمحترقه درملارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ برزو همتي گفت: ماموران انتظامي حين گشت زني در ملارد به يک دستگاه خودروي پژو پارس مشکوک شده و به راننده آن دستور ايست دادند.

وی افزود: با توقف خودرو، ماموران انتظامي در بازرسي از آن ۱۶ کارتن و ۲۹۰ بسته انواع مواد محترقه به ميزان ۱۳۶ هزار و ۲۹۴ عدد کشف کردند.

سرهنگ همتي ادامه داد: با کشف مواد محترقه از داخل خودروی سواری متهم در يک نفر به نام علیرضا دستگير و پس از تشکيل پرونده تحويل مرجع قضائي شد.

فرمانده انتظامي ملارد در پايان از شهروندان خواست برای جلوگيري از بروز حوادث ناگوار در چهارشنبه آخرسال و محافظت از فرزندان، جوانان و نوجوانان، هرگونه خبر در خصوص خريد و فروش مواد محترقه را از طريق تلفن ۱۱۰ به پليس اطلاع دهند .