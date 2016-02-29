پتروشیمی به نیمه نهایی راه یافت/ دانشگاه آزاد به صعود امیدوار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله پلی آف مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور بر اساس رده بندی نهایی ۸ تیم اول مرحله گروهی از امروز دوشنبه آغاز شد.

در این روز از رقابت ها، پتروشیمی بندرامام در سالن شهید اقدمی تبریز برابر شهرداری این شهر به میدان رفت و موفق شد میزبان خود را در چهار کوارتر متوالی شکست دهد.

نتیجه دیدار تیم های پتروشیمی و شهرداری تبریز به این شرح است.

* شهرداری تبریز ۶۹- پتروشیمی بندرامام ۹۶

(۱۴ بر ۲۲)، (۲۲ بر ۲۷)، (۱۳ بر ۲۵)، (۲۰ بر ۲۲)

پتروشیمی بندر امام که قهرمان مرحله گروهی مسابقات بسکتبا لیگ برتر باشگاههای کشور شد در حالی دیدار امروز مقابل شهرداری را با پیروزی مقتدرانه خود تمام کرد که در مرحله گروهی این رقابت ها نیز تبریزی ها را در هر سه دیدار شکست داده بود.

بر این اساس و با توجه به احتساب دیدارهای مرحله گروهی در مرحله پلی آف، پتروشیمی با کسب ۴ پیروزی برابر حریف تبریزی به عنوان اولین تیم راهی مرحله نیم نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور شد.

در دیگر دیدار روز نخست مرحله پلی آف مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور، امروز دو تیم دانشگاه آزاد و شهرداری تبریز در سالن حکیمیه تهران برابر هم صف آرایی کردند. این دیدار در حالی برگزار شد که در هر سه دیدار مرحله گروهی دو تیم، اراکی ها صاحب برتری شده بودند و با این حساب در صورت برد، در بازی امروز به صورت مستقیم راهی نیمه نهایی می شدند اما شاگردان مصطفی هاشمی برخلاف دیدارهای مرحله گروهی که برابر شهرداری اراک داشتند، در دیدار امروز و در اکثر دقایق جریان بازی را به سود خود کنترل کردند و در نهایت برنده از زمین مسابقه خارج شدند.

بر این اساس تکلیف یکی از دو تیم شهرداری اراک و دانشگاه آزاد برای صعود به نیمه نهایی طی دیدارهای دوم، سوم یا چهارم پلی آف مشخص خواهد شد.

دانشگاه آزاد در دیدار امروز با نتیجه ۷۶- ۷۱ شهرداری اراک را شکست داد.