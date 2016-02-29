امدادگران کمیته امداد اسباب خیر در جامعه اسلامی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی آذربایجان شرقی، آیت الله محسن مجتهد شبستری در دیدار مدیران و معاونین کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجانشرقی که در آستانه سالروز تاسیس کمیته امداد و آغاز هفته احسان و نیکوکاری بوده، افزود: امداد مورد اعتماد نظام و مقام عظمای ولایت میباشد.

وی با اشاره به اینکه دین اسلام بهتر از هر دینی برای کمک به محرومان توصیه کرده است خاطر نشان کرد: کار خیر و انفاق زمانی ماندگار است که در راه خدا صورت بگیرد.

وی یادآور شد: اهمیت این نهاد مقدس در نظام اسلامی به حدی است که حضرت امام(ره) بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دستور تشکیل امداد را صادر میفرماید.

امام جمعه تبریز اضافه کرد: محرومان ولی نعمت انقلاب هستند وسالروز تاسیس امداد روز مبارک و با برکت برای فقرا و نیازمندان هست.

آیت الله مجتهد شبستری ضمن اشاره به ارزشمند بودن کمک های امداد به محرومین و در تمام ایام سال، تصریح کرد امداد روز به روز پر فروغ تر، منسجم تر از قبل بوده و دارای قوام خاص می باشد.

وی ضمن تاکید برمساعدت مردم به کمیته امداد، خاطر نشان کرد مردم به صورت ذاتی علاقمند به کارهای خیر و نیک بوده و امداد بعنوان نهاد امین نظام اسلامی، این احسانها را مدیریت نماید.

وی با بیان اینکه مردم به کمیته امداد اعتماد دارند تصریح کرد: در بخشهای مختلف فعالیت های امداد درخشان و امیدوار کننده بوده، بلاخص در امر خودکفائی که توانمندی و خودکفا شدن مددجویان را فراهم آورده است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه امداد به نام مبارک حضرت امام خمینی(ره) مزین و کارها توام با اجر معنوی است، یادآور شد خدمات ارائه شده هرچه قدر از تشریفات اداری بدور باشد بهتر و حیثیت و آبروی افراد در فرایند رسیدگی ها رعایت شود.

وی درخاتمه ضمن تاکید به تامین نیازهای محرومان اظهار داشت: امداد امکانات و بودجه محدودی دارد و جهت رسیدگی مطلوب به فقرا و محرومین، نیازمند همت دولت و ملت هستند.