ناتو از تقویت حضور نظامی روسیه در سوریه ابراز نگرانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، «ینس استولتنبرگ» دبیر کل ناتو از تداوم آتش بس در سوریه خبر داد و در عین حال درباره تقویت حضور نظامی روسیه در سوریه ابراز نگرانی کرد.

وی در یک کنفرانس مطبوعاتی در کویت گفت: ما شاهد برخی تحولات تشویق کننده بوده ایم و آتش بس در سوریه بطور کلی برقرار شده است هر چند ما گزارش هایی درباره نقض اتش بس در برخی موارد داشته ایم.

وی توافق آتش بس در سوریه را بهترین راه برای دستیابی به حل دیپلماتیک و سیاسی بحران در سوریه دانست.

استولتنبرگ در عین حال گفت: ما نگران تقویت گسترده حضور نظامی روسیه در سوریه هستیم. ما شاهد حضور نیروهای زمینی ، ناوگان دریایی و نیروی هوایی روسیه در سوریه و آبهای مدیترانه بوده ایم.