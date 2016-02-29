۳۰۰۰دانشجوی همدانی به مناطق جنگی جنوب کشور اعزام خواهند شد

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله عروجی عصر دوشنبه در جلسه هماهنگی اردوهای راهیان نور بابیان اینکه راهیان نور در استان همدان با عشق قشر جوان به شهدا در فرهنگ نهاینه شده است، افزود: تا پایان بهمن ماه بیش از ۱۶ هزار دانش آموز همراه ۳۰۰۰هزار مدیر به زیارتگاه های عملیاتی غرب و جنوب کشور اعزام شده اند.

وی بابیان اینکه بستر اعزام دانشحویان به مناطق جنگی جنوب نیز فراهم شده است، ادامه داد: قشر دانشجو به صورت خودجوش بستر رابرای اعزام به این مناطق مهیا کرده اند.

معاون هماهنگ کننده سپاه استان همدان بابیان اینکه استان همدان در اجرای برنامه راهیان نور جز استان های برتر کشور است، بیان داشت: خدمت به شهدا کمتر از شهادت نیست.

سرهنگ عروجی بابیان اینکه نباید اجازه دهیم شهدا فراموش شوند، بیان کرد: پیش بینی شده از ۱۲ اسفند ماه ۳۰۰۰ دانشجو خواهر و برادر به مدت ۴ تا ۵ روز به مناطق جنگی جنوب کشور اعزام شوند.

وی بابیان اینکه تاثیر راهیان نور در جوانان نوجوانان بسیار بالا است، ادامه داد: تلاش در راستای اجرای برنامه راهیان نور و اعزام جوانان و نوجوانان به این مناطق نیز به نوبه خود یک عبادت است.

معاون هماهنگ کننده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان بابیان اینکه همه ظرفیت ها برای اعزام دانشجویان به مناطق جنگی آماده است، بیان داشت:همه باید تلاش کنند این کار ارزشمند با مدیریت بالا اجرا شود.

سرهنگ عروجی بابیان اینکه اجرای طرح راهیان نور یک مشت محکم بر دهان دشمن است، عنوان کرد: اعزام دانشجویان از ۱۲ تا ۲۸ اسفند خواهدبود.

وی با تاکید بر اینکه حضور مسئولین فرهنگی دانشگاه ها در اردوی راهیان نور اقدامی ارزشمند به شمار می رود، اظهار کرد: در صورت مشارکت مسئولین دانشگاه بوعلی در این اردوها، هزینه آن تامین خواهد شد.

رئیس دانشگاه بوعلی همدان نیز بابیان اینکه حل مشکلات راهیان نور نیارمند مدیریت است، ادامه داد: ابتکارات مدیریتی در حل مشکلات خود را نشان خواهند داد.

منصور غلامی بابیان اینکه سهم راهیان نور از ابتدا باید از بودجه های فرهنگی جداشود، عنوان کرد:دانشگاه ها می توانند غیر از بودجه های فرهنگی از سایر بخش ها درصورت اتمام بودجه های فرهنگی استفاده کنند.

وی باتاکید براینکه پیش بینی بودجه در بخش های فرهنگی باید مورد پیگیری باشد، عنوان کرد:باید بودجه های فرهنگی به مقدار کافی در نظر گرفته شود تا مشکلی به وجود نیاید.

رئیس دانشگاه بوعلی همدان بابیان اینکه در مراکزمختلف آموزشی برنامه ها طبق سال های گذشته پیگیری شده است، بیان کرد:برنامه ریزی های خوبی در این زمینه شکل گرفته است.



