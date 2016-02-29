ایتالیا در استان قزوین کارخانه زباله سوز می سازد

به گزارش خبرنگار مهر، «جوزپه وندیتی» مدیرکل معادن و انرژی ایتالیا، علی ستایش مدیرعامل منطقه خاور میانه شرکت جنسیس ایتالیا عصر دوشنبه در جلسه تخصصی با معاونان استاندار و مدیران صنعت آب و برق استان برای عملیاتی شدن ساخت کارخانه زباله سوز در قزوین گفتگو کردند.

در این نشست که در استانداری قزوین برگزار شد پس از ارائه پیشنهاداتی برای جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه اجرای طرح های پسماند، تصفیه خانه فاضلاب و تصفیه آب شرب و آب شیرین کن، احداث نیروگاه خورشیدی و بادی و توسعه انرژی های نو راههای استفاده از فاینانس مورد بررسی قرار گرفت.

جوزپه وندیتی در این نشست گفت: خوشبختانه روابط کشور ایتالیا با ایران حتی در زمان تحریم با همه مشکلات جهانی بسیار مطلوب بود و امروز پس از برجام امیدواریم توسعه روابط با سرعت بیشتری عملیاتی و اجرایی شود.

مدیرکل معادن و انرژی ایتالیا تصریح کرد: پس از سفر رئیس جمهوری ایران به ایتالیا زمینه لازم برای توسعه فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور بخوبی فراهم شده و تلاش می کنیم در کنار داشتن روابط تجاری به امور فرهنگی هم توجه کرده و بتوانیم مناسبات فرهنگی را نیز گسترش دهیم.

وندیتی گفت: توجه به محیط زیست برای تضمین سلامت انسانها در طرح های عمرانی و صنعتی باید مورد توجه قرار گیرد و ما برای سرمایه گذاری در ساماندهی پسماندها آمادگی داریم تا نتایج جلسات گذشته را بررسی و برخی را عملیاتی کنیم.

وی بیان کرد: در حوزه انرژی های پاک و مسائل زیست محیطی طرح های خوبی در قزوین قابلیت اجرا دارد که امیدواریم با رسیدن به موارد مشترک زمینه همکاری و انعقاد قرارداد فراهم شود.

وندیتی یادآورشد: با اجرای ایده های نو و فنآورانه در حوزه محیط زیست می توان افق روشنی را در قزوین در موضوع پسماند ترسیم کرد و ما نیز آماده ایم در قزوین سرمایه گذاری کنیم.

بخش خصوصی کشور ایتالیا قرار است با مقدمات انجام شده و مطالعه در ماههای گذشته نسبت به ساخت یک کارخانه زباله سوز با ظرفیت ۵۰۰ تا ۷۰۰ تن زباله در روز در منطقه محمدآباد و نیروگاهی برای تولید ۱۸.۵ مگاوات برق اقدام کند.

این کارخانه با ۶۰ میلیون یورو اعتبار به صورت فاینانس قرار است ساخته شود که مطالعات آن انجام شده است.

در این نشست منوچهر حبیبی و عباسعلی درافشانی معاونان استاندار، شیرآلی مشاور امور بین الملل استانداری، قاسمی دبیرمرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی، ناصحی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی ، مدیران دستگاههای اجرایی و صنعت آب و برق استان و مدیرکل دفتر شهری استانداری نیز حضور داشتند.