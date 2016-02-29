به گزارش خبرنگار مهر، بتول احمدی استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: در حوزه سلامت زنان، یکی از پیشنهاداتی که بعد بحث های متعدد داده‌ایم این بود که توجه به بیماری سرطان به ویژه سرطان زنان باید افزایش یابد.

وی افزود: این بیماری با وجود اینکه در زنان ما شایع شده است، اما هنوز نسبت به سطح جهانی در شرایط بهتری قرار داریم. در این بیماری پیشگیری خیلی اهمیت دارد و این بیماری در عین حالی که می تواند در مراحل اولیه تشخیص داده شود، ولی به دلایل مختلف از جمله اینکه زنان به سلامت خودشان اهمیت نمی دهند، تبدیل به یک بیماری مرگ آور شده است.

مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در امور زنان ادامه داد: می توان برنامه غربالگری و آزمون تشخیصی را در برنامه های وزارت بهداشت و بسته های بیمه ای قرار داد. ما این پیشنهاد را از طریق فرهنگستان علوم به وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت مجلس ارسال کردیم و البته در برنامه های ششم توسعه نیز جزء اولویت ها قرار دادیم.

احمدی اضافه کرد: ما در این برنامه ها کل زنان ایران را می بینیم و تفاوتی نمی کند که در شهرهای بزرگ و کوچک حضور داشته باشند. این برنامه غربالگری بسیار ساده است و در تمام دنیا نیز به صورت قانون درآمده است و کاری اجباری است و بیمه ها نیز ملزم به انجام آن هستند. ما نیز فکر کردیم چرا در ایران انجام نمی شود و به همین جهت در تمام مناطق ایران این کارها را انجام می دهیم.

وی اضافه کرد: یکی از بخش هایی که می توان نام برد، افزایش سطح سواد سلامت زنان یا خودمراقبتی است. این حوزه ای است که نیازمند برنامه های کشوری است.

مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در امور زنان افزود: شبکه بهداشت و درمان ما که حاصل پیروزی انقلاب است، تاثیر بسیار زیادی را در ارتقاء سلامت زنان به ویژه در حوزه باروری داشته است و این یکی از نقاط قوت سلامت زنان است و از این نظر مورد نیز مورد توجه مجامع بین المللی هم قرار گرفته است.

احمدی در خاتمه گفت: زنان شاغل عموما برنامه ریزی بهتری دارند و بهتر می توانند جوانب مختلف زندگی خودشان و همسرشان را مدیریت کنند. البته از طرفی هم بار مضاعفی بر دوش آنان است. با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی ایجاب می کند که خانم ها حتما شغل و درآمدی داشته باشند، روی سلامت آنها تاثیر گذار است و نباید طوری باشد که این موضوع به یک بار سنگین تبدیل شود.