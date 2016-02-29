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۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ۱۹:۰۹

موسی ابومرزوق:

حماس هیچگاه از مقاومت در برابر صهیونیست‌ها دست نکشیده است

حماس هیچگاه از مقاومت در برابر صهیونیست‌ها دست نکشیده است

نایب رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس با بیان اینکه این جنبش هیچگاه از مقاومت در برابر صهیونیست ها دست نکشیده است، گفت: مقاومت در برابر اشغالگران، سیاستی است که حماس از آن عدول نکرده و نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «موسی ابومرزوق» معاون رئیس دفتر سیاسی حماس در سخنانی از تداوم سیاست مقاومت این جنبش در برابر رژیم صهیونیستی خبر داد.

بر اساس این گزارش، وی در این زمینه تصریح کرد: مقاومت در برابر اشغالگران، سیاستی است که حماس از آن عدول نکرده و نخواهد کرد.

معاون رئیس دفتر سیاسی حماس همچنین اظهار داشت: امنیت مصر، امنیت فلسطین است و ما هیچگاه تمایل به عدم ثبات در صحرای سینا نداشتیم.

ابومرزوق همچنین تصریح کرد: گذرگاه رفح برای فلسطینیان غزه از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا تنها گذرگاهی است که نیازهای دارویی و غذایی مردم غزه از طریق آن تأمین می شود.

وی در ادامه افزود: امنیت کشورهای عربی، امنیت فلسطین است و هرگونه ناامنی در کشورهای عربی به امنیت ملی فلسطین نیز خدشه وارد می کند.

کد مطلب 3569650

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