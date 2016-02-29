نکوداشت «غلامحسین مصاحب» برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی اردوخانی، رئیس بنیاد نخبگان استان تهران در مراسم نکوداشت مقام علمی و فرهنگی استاد مرحوم غلامحسین مصاحب گفت: این استاد در حوزه ریاضیات فعالیت بسیار مؤثری در کشور داشته و به این دلیل وی را پدر ریاضیات جدید ایران می دانند.

وی افزود: در حال حاضر شاگردان وی به عنوان استادان تراز اول کشور در حوزه ریاضیات مشغول به فعالیت هستند.

رئیس بنیاد نخبگان استان تهران خاطرنشان کرد: کتاب های تالیفی و ترجمه استاد غلامحسین مصاحب موجب شده تا کشور در حوزه ریاضیات ارتقاء چشمگیری داشته باشد.

اردوخانی تصریح کرد: بنیاد ملی نخبگان برای برنامه ریزی، سیاستگذاری، شناسایی و حمایت از استعدادهای برتر و نخبگان کشور با تاکیدات مقام معظم رهبری شکل گرفته است.

وی تاکید کرد: در بنیاد نخبگان استان تهران دفتر تکریم و الگوسازی تاسیس شده که این دفتر به دنبال تکریم اساتید کشور در حوزه های مختلف است.

رئیس بنیاد نخبگان استان تهران اضافه کرد: این دفتر به دنبال الگوسازی برای جوانان است، بنابراین نشست های این دفتر با حضور اساتید و نخبگان در حوزه های مختلف برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، استاد غلامحسین مصاحب در سال ۱۲۸۹ هجری شمسی در تهران متولد شد. وی دارای کتاب های مهمی از جمله «جبر و مقابله خیام»، «آنالیز ریاضی»، «تئوری مقدماتی اعداد» و «دایرةالمعارف فارسی» است.

مصاحب در ۲۱ مهر ماه سال ۵۸ در تهران درگذشت.