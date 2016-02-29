به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه دبیرکل جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي به این شرح است؛
«باسمه تعالي
مردم شريف و عزيز تهران
با حمد و سپاس به درگاه پروردگار يكتا، حضور گسترده شما را در انتخابات مجلس خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي اجر مينهيم و از حمايت هاي بيدريغ و خالصانه شما از ائتلاف اصولگرايان كمال سپاس و تشكر را داريم.
نتيجه رقابت انتخاباتي را ماحصل تضارب آراء و خرد جمعي شهروندان تهراني ميدانيم و در مقابل آن خاضع هستيم و از گردش مسئوليتها استقبال ميكنيم.
اما از مجريان انتخابات بخاطر اقدامات مشابه آنچه در دولت گذشته خود معترض آن بودند، گلهمند هستيم و قضاوت در مورد آن را به افكار عمومي ميسپاريم.
به تمام راهيافتگان به مجلس شوراي اسلامي به خصوص رقباي جريان اصولگرا پيروزيشان را تبريك ميگوييم و آماده كمك همه جانبه به ايشان در راه خدمت به مردم هستيم.
و در آخر بر سر عهد خود با امام و شهدا براي پاسداري و مطالبه آرمانهاي انقلاب اسلامي هستيم و در اين مجاهدت خسته نخواهيم شد.
دبير كل جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي
عليرضا زاكاني»
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