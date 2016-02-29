به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه دبیرکل جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي به این شرح است؛

«باسمه تعالي

مردم شريف و عزيز تهران

با حمد و سپاس به درگاه پروردگار يكتا، حضور گسترده شما را در انتخابات مجلس خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي اجر مي‌نهيم و از حمايت هاي بي‌دريغ و خالصانه شما از ائتلاف اصولگرايان كمال سپاس و تشكر را داريم.

نتيجه رقابت انتخاباتي را ماحصل تضارب آراء و خرد جمعي شهروندان تهراني مي‌دانيم و در مقابل آن خاضع هستيم و از گردش مسئوليت‌ها استقبال مي‌كنيم.

اما از مجريان انتخابات بخاطر اقدامات مشابه آنچه در دولت گذشته خود معترض آن بودند، گله‌مند هستيم و قضاوت در مورد آن را به افكار عمومي مي‌سپاريم.

به تمام راهيافتگان به مجلس شوراي اسلامي به خصوص رقباي جريان اصولگرا پيروزيشان را تبريك مي‌گوييم و آماده كمك همه جانبه به ايشان در راه خدمت به مردم هستيم.

و در آخر بر سر عهد خود با امام و شهدا براي پاسداري و مطالبه آرمانهاي انقلاب اسلامي هستيم و در اين مجاهدت خسته نخواهيم شد.

دبير كل جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي

عليرضا زاكاني»