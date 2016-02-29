گفتگو میان کشور های صادر کننده نفت و گاز برای تعیین سیاست مشترک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه از گفتگو ها و همکاری میان کشور های عضو و غیر عضو «اوپک» خبر داد.

«لاوروف» گفت: وزرای کشورهای نفتی عضو و غیر عضو «اوپک» پیشتر در این باره با یکدیگر گفتگو کرده اند. طیف گسترده ای از مسائل مربوط به بازار انرژی میان آنهایی که مسئول تعیین سیاست گذاری در این بازار هستند، باید مورد بحث قرار گیرند.

وی افزود: ایجاد توازن در منافع به خصوص در مورد صادر و وارد کنندگان (منابع انرژی) به عنوان یک اصل سیاسی و درست مانند سایر مسائل باید مورد گفتگو قرار گیرند.

وزیر خارجه روسیه همچنین از همکاری با الجزایر در حوزه گاز خبر داد و گفت: از آنجائیکه نگرانی ما در مورد گاز است، در حال همکاری تنگاتنگی با الجزایر و سایر کشور های صادر کننده گاز داریم.