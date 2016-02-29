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۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ۱۹:۴۱

مدیرکل امور اجتماعی استانداری اردبیل:

افکار عمومی به هنر حساس شود/هنرمند به دنبال حمایت معنوی است

افکار عمومی به هنر حساس شود/هنرمند به دنبال حمایت معنوی است

اردبیل – مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل تأکید دارد که باید با برگزاری برنامه‌های مختلف هنری، افکار عمومی به مقوله هنر و فرهنگ حساس شود.

شفیع شفیعی عصر دوشنبه در حاشیه نمایشگاه چهره‌های ماندگار آذربایجان در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: هرچند برنامه‌های متعدد فرهنگی و هنری از ابتدای سال در استان برگزار شده اما لازم است به لحاظ کم و کیف بهبود یابد.

وی افزود: البته بخشی از سختی کار فعلی هنرمندان به خلأهای ایجاد شده سال‌های قبل برمی‌گردد و تکمیل آن زمان بر است و ضروری است هنرمندان و دستگاه‌های فرهنگی و هنری تمامی توان خود را به کار گیرند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استاندار با اشاره به اقدامات حوزه هنری، میراث فرهنگی و ارشاد اسلامی استان در سال جاری اضافه کرد: درواقع برنامه‌های این سه نهاد باید به سمتی معطوف شود که افکار عمومی را به فرهنگ و هنر حساس‌تر سازد.

شفیعی با تأکید به اینکه هنوز آنچنان که باید هنر در سبد خانوار اردبیلی قرار نگرفته است، ادامه داد: باید با تداوم برنامه‌های فرهنگی ازجمله نمایشگاه‌ها بتوان نسبت به ارتقا علاقه‌مندی شهروندان به هنر اقدام کرد.

وی همچنین در خصوص حمایت از هنرمندان افزود: بررسی‌های بنده در یک سال اخیر نشان می‌دهد هنرمندان بیشتر از حمایت مادی به حمایت معنوی نیازمندند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استاندار اردبیل با اشاره به برقراری تعامل با هنرمندان اضافه کرد: در سال آینده تعاملات و حمایت‌ها به قدر وسع هم از سوی استانداری و هم از سوی نهادهای فرهنگی افزایش خواهد یافت.

کد مطلب 3569687
محمد میرزایی ناطق

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