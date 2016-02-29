مراسم بزرگداشت حسن انوری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت حسن انوری استاد زبان و ادبیات فارسی، مولف فرهنگ «سخن» و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی عصر امروز دوشنبه ۱۰ اسفند در موسسه لغتنامه دهخدا در تهران برگزار شد.

این مراسم به همت جمعی از شاگردان و علاقه‌مندان استاد انوری و با حمایت موسسه لغتنامه دهخدا برگزار شد و در آن چهره‌هایی مانند محمدرضا شفیعی کدکنی، ژاله آموزگار، غلامحسین صدری افشار، محمود عابدی، محمدرضا باطنی و... حضور داشتند.

حسن انوری پس از سخنرانی تنی چند از این چهره ها، کیک تولد ۸۲ سالگی خود را برید و در سخنان کوتاهی ضمن سپاس از آنها گفت: وقتی به گذشته نگاه می کنم به این فکر فرو می برم که چه چیزهایی مرا مجذوب خود می‌کند و به چه چیزهایی باید افتخار کنم. من همواره دلم می‌خواسته که کار عظیمی کرده باشم و تا جایی که توانسته‌ام، سعی کرده ام با یک طرح درس مشخص سر کلاس درس دانشجویانم حاضر شوم.

این حافظ پژوه همچنین علاقه‌مندی خود را به حافظ و پژوهش درباره شعرهای او مرهون یکی از استادهایش به نام دکتر احمدعلی رجایی بخارایی دانست که اگر چه زبان فارسی دست نمی‌داده اما همواره با بیان شعرهایی از این شاعر بزرگ کشورمان، شوق آشنایی با حافظ را در انوری برانگیخته است.

در پایان این مراسم هدایایی از طرف موسسه لغتنامه دهخدا و انتشارات علمی به حسن انوری به مناسبت جشن تولد ۸۲ سالگی‌اش اهدا شد.

غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی که نامش در میان سخنرانان مراسم نکوداشت حسن انوری قید شده بود، غایب این جشن بود.

گزارش کامل مراسم نکوداشت حسن انوری و سخنرانی‌های علی اشرف صادقی، محمدرضا باطنی، غلامحسین صدری افشار، ابوالفضل خطیبی و محمد شادروی منش درباره کارنامه علمی انوری متعاقبا ارسال می‌شود.