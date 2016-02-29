۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ۱۹:۳۲

عیادت رئیس جمعیت هلال احمر از معصومه آباد؛

تقدیر از خدمات ارزنده امدادگر و داوطلب قدیمی هلال احمر

رئیس جمعیت هلال احمر ظهر امروز از معصومه آباد، رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران از داوطلبان قدیمی هلال احمر عیادت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهرر، دکتر سید امیر محسن ضیائی ضمن آرزوی بهبودی برای خانم معصومه آباد، گفت: خانم آباد  از امدادگران و داوطلبان قدیمی هلال احمر است و حتی زمانی که در اسارت بود، خدمات انسان دوستانه ارزنده ای ارائه کرده است.

وی با بیان این که خانم آباد همکار بسیار خوب جمعیت هلال احمر در شورای شهر است، اظهار کرد: خانم آباد به عنوان رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران علاوه بر همکاری داوطلبانه،ارتباط نزدیک سازمانی بسیار خوبی با هلال احمر داشته و عیادت از وی وظیفه ما است و امیدواریم هر چه زودتر به بهبودی دوباره دست یابند.

معصومه آباد نیز گفت: مفتخرم که لباس داوطلبی هلال احمر را که در هنگام اسارت ناجی من بوده است، به تن کرده ام.

کد مطلب 3569696
حبیب احسنی پور

