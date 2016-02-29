۲۶۱ میلیارد تومان پروژه آب و فاضلاب آماده واگذاری است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید هجرانفر روز دوشنبه در جلسه با هیئت سرمایه گذار ایتالیایی که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: استفاده از فاینانس خارجی و اعتبارات بین المللی در برخی پروژه ها می تواند به تسریع در تکمیل طرح های نیمه تمام کمک کند.

وی افزود: با شناسایی ظرفیت های سرمایه گذاری تاکنون هفت طرح با اعتباری بالغ بر ۲۶۱ میلیارد تومان آماده واگذاری به بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی است که آماده همکاری هستیم.

هجرانفر بیان کرد: اجرای طرح های اب و فاضلاب و تصفیه خانه ها با خرید تضمینی چند ساله تشویق های لازم را برای اجرا توسط بخش خصوص دارد که دراستان هم ظرفیت های خوبی در این زمینه برای اجرا وجود دارد.

مدیرعامل شرکت آبفای استان قزوین یادآورشد: طرح آب شیرین کن با ۱۰۰ میلیارد تومان از دیگر طرح هایی است که آماده استفاده از ظرفیت بخش خصوصی خارجی برای اجرای آن هستیم.

وی اضافه کرد: در مجموع ۶۰ میلیون یورو طرح آب و فاضلاب در استان آماده واگذاری به بخش خصوصی داخلی و خارجی است که اگر هیئت ایتالیایی آمادگی داشته باشد برای انعقاد قرارداد همکاری می کنیم.

قاسمی: فرآیند حضور سرمایه گذاران خارجی تسهیل و تسریع شده است

در ادامه محمد علی قاسمی دبیر مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان قزوین اظهارداشت: برای جلوگیری از پراکندگی در کارها از مدیران دستگاههای اجرایی انتظار داریم طرح های قابل واگذاری به بخش خصوصی را شناسایی و به مرکز معرفی کنند.

وی افزود: هر کاری که می تواند با کمک بخش خصوصی خارجی انجام شود باید به مرکز خدمات اعلام شود تا در سفر هیئت های خارجی به استان ضمن ارائه مشخصات فنی و توجیه اقنصادی طرح برای جذب سرمایه گذار اقدام شود.

قاسمی گفت: استان قزوین با راه اندازی مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در این زمینه پیشرو است و ما نیز بستر لازم را برای حمایت جدی از حضور سرمایه گذاران خارجی فراهم کرده ایم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین اظهارداشت: تلاش می کنیم فرایند حضور سرمایه گذاران خارجی کاهش یافته و کارها با سرعت عملیاتی شود تا انگیزه لازم در بخش خصوصی ایجاد و تقویت شود.