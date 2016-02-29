عملکرد ورزشکاران کرمانشاهی در مسابقات صحرانوردی آسیا ارزشمند بود

علیرضا نورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات دوصحرانوردی قهرمانی آسیا با شرکت ۱۶ تیم آسیایی به میزبانی منامه بحرین به صورت انفرادی و تیمی برگزار شد.

نورمحمدی افزود: هر کدام از تیم‌های حاضر در این مسابقات تشکل از ۴ دونده بود و تیم جمهوری اسلامی ایران در رده انفرادی توفیقی بدست نیاورد.

وی بیان کرد: تیم ملی بزرگسالان ایران در این مسابقات در رده تیمی با تلاش۴ ورزشکار کشورمان بعد از کشور میزبان و ژاپن به مقام سوم تیمی نائل شد و همچنین حسین کیهانی و همایون همتی ۲ ورزشکار کرمانشاهی حاضر در این مسابقات برای تیم ایران افتخار آفرینی کردند.

نورمحمدی با بیان اینکه این مسابقات در مسافت ۱۲ کیلومتر برگزار شد، یادآور شد: تیم جوانان ایران نیز در این دوره از مسابقات به مقام سوم دست پیدا کرد.

دبیر هیئت دو ومیدانی استان کرمانشاه با تقدیر و قدردانی از تمامی زحمتکشان استان خصوصاً مربیان گفت: امیدواریم که این روند موفقیت و افتخارآفرینی همچنان ادامه یابد.

نورمحمدی بیان کرد: از مجموع ۴ ملی پوش تیم جمهوری اسلامی ایران دو ورزشکار به نمایندگی از کرمانشاه در این مسابقات حضور یافتند و با تلاش فراوان و همت جمعی عنوان سوم برای تیم ایران کسب شد.