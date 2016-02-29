تمجید از انتخابات ایران/ایستادن در کنار ایران تا لغو تحریم ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، « نیکلای لویچف»، نایب رئیس مجلس دومای روسیه ، روز دوشنبه در سخنانی نسبت به برگزاری انتخابات اخیر در کشورمان واکنش مثبت نشان داده و گفت: نتایج انتخابات ایران تاثیر مثبتی بر روند صلح در سوریه و همکاری بیشتر با روسیه در زمینه مبارزه علیه تروریسم خواهد داشت.

وی افزود: نتایج این انتخابات همچنین تاثیر مثبتی بر ثبات کشور های خاور میانه مانند سوریه خواهد داشت.

نایب رئیس دوما همچنین انتخابات برگزار شده در کشورمان و نتایج حاصل از آن را مایه قدرت بیشتر ایران دانست و گفت: ما به ایران به چشم شریک خود در مبارزه با تروریسم می نگریم.

به گفته «لویچف»، روسیه تا زمان برداشته شدن تحریم های باقی مانده به خصوص در زمینه مبادلات نظامی و فناوری در کنار ایران خواهد ایستاد.