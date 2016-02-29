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۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ۲۰:۵۶

نایب رئیس مجلس روسیه مطرح کرد

تمجید از انتخابات ایران/ایستادن در کنار ایران تا لغو تحریم ها

تمجید از انتخابات ایران/ایستادن در کنار ایران تا لغو تحریم ها

نایب رئیس مجلس ملی روسیه ضمن تمجید از انتخابات برگزار شده در کشورمان، نتایج حاصل از این انتخابات را برای ثبات منطقه بسیار مفید دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، « نیکلای لویچف»، نایب رئیس مجلس دومای روسیه ، روز دوشنبه در سخنانی نسبت به برگزاری انتخابات اخیر در کشورمان واکنش مثبت نشان داده و گفت: نتایج انتخابات ایران تاثیر مثبتی بر روند صلح در سوریه و همکاری بیشتر با روسیه در زمینه مبارزه علیه تروریسم خواهد داشت.

وی افزود: نتایج این انتخابات همچنین تاثیر مثبتی بر ثبات کشور های خاور میانه مانند سوریه خواهد داشت.

نایب رئیس دوما همچنین انتخابات برگزار شده در کشورمان و نتایج حاصل از آن را مایه قدرت بیشتر ایران دانست و گفت: ما به ایران به چشم شریک خود در مبارزه با تروریسم می نگریم.

به گفته «لویچف»، روسیه تا زمان برداشته شدن تحریم های باقی مانده به خصوص در زمینه مبادلات نظامی و فناوری در کنار ایران خواهد ایستاد.

کد مطلب 3569716

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